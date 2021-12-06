Son dakika haberi | Başkan Erdoğan ’en çok rahatsız olduğum konu’ diyerek açıkladı: Bedelini ağır ödeyecekler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ekonomiye ilişkin son dakika açıklamaları geldi. Başkan Erdoğan, Katar ziyareti öncesi stokçuluk ve asgari ücret meselelerine değindi. Erdoğan özellikle stokçuluğa dikkat çekerek, "Şu anki cezai müeyyide çok düşük. Mehmet (Muş) Bey'e söyledim, hazırlıklarınızı yapın bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım" dedi.
BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER
Başkan Erdoğan, "Bedelini ağır ödeyecekler. Çünkü vatandaşımıza hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz 'Buyur yoluna devam et diyemeyiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Stokçuluk biliyorusunuz, dinimizde de haramdır. Böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var. Son zamanlarda oto sektöründe bile stokçuluk var. Hele hele gıda da stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Bu işin üzerine gideceğiz." sözlerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: EN UYGUN KARARI VERECEĞİZ
Bakanımız heyeti ile birlikte gerek işçi gerek işveren tarafı ile görüşmeleri yapacaklar. Görüşmeler sonrası bir yere varacaklar. Dönünce tarafların teklifleri nedir, ne konuştular göreceğiz. Daha önce de söylediğim gibi biz işçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en idealini gerek brütü gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz.
Bu nihai karar ile birlikte de sadece işçi kesiminin değil, işverenin de memnun olması lazım. Hep söylüyoruz, istihdam, ihracat, büyüme, yatırım... İşçinin emeğine, işverenin yatırım gücüne ihtiyacımız var. İki gücün ayakta durmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece bu yıl alınacak karar değil, önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak karar da var. Bunu düşünerek karar vereceğiz.