Son dakika haberi | Başkan Erdoğan ’en çok rahatsız olduğum konu’ diyerek açıkladı: Bedelini ağır ödeyecekler...

BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER

Başkan Erdoğan, "Bedelini ağır ödeyecekler. Çünkü vatandaşımıza hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz 'Buyur yoluna devam et diyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Stokçuluk biliyorusunuz, dinimizde de haramdır. Böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var. Son zamanlarda oto sektöründe bile stokçuluk var. Hele hele gıda da stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Bu işin üzerine gideceğiz." sözlerini kullandı.