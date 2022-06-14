ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

"Yani önümüzde Temmuz dönemi var. Çalışanlarımızla sadece kamu emeklileri ile kamu çalışanları ile değil, özel sektör emeklileri ile Bağkurlularla çeşitli konumda bulunan emekliler de dahil hepsini kapsayan, sadece enflasyon farkını değil onların sosyal konumlarını destekleyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz. Yani temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, hiç olmazsa enflasyona karşı 'Benim devletim benim yanımdadır' dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.

Bakan Bilgin, çıkışta gazetecilerin 'Asgari ücretliye ayrıca bir zam olacak mı?' sorusuna, "Konuşmamda her şeyi söyledim. Ayrıca bir açıklama yapmayacağım'' diye cevap verdi.