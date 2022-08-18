Merkez Bankası faiz kararı son dakika duyuruldu. 2022 Ağustos ayı PPK toplantısı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşti. Yurt içinde bugün tüm gözler Merkez Bankası faiz kararındaydı.
Faiz kararı sonrası Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz karar metnini de yayımladı. İşte para piyasalarına yön verecek Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili tüm detaylar...
SON DAKİKA HABERİ | MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI
Merkez Bankası yılın 8. faiz kararında faiz indirimine gitti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13 düzeyine çekti.
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 2022 Ağustos ayı TCMB politika faizi yüzde kaç oldu? | Video
2022 YILININ İLK FAİZ İNDİRİMİ GELDİ
TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 7 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı. Böylece Merkez Bankası yaptığı 100 baz puan faiz indirimi ile 2022 yılının ilk faiz indirimini gerçekleştirmiş oldu.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ DE NETLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 79,60 arttığını açıkladı. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 70,60, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 41,99 seviyesinde oluştu. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 60,4, 2023 yıl sonu için yüzde 19,2 seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası topkantısı sonrası faiz karar metninde şu ifadeler yer aldı:
"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14'den yüzde 13'e indirilmesine karar vermiştir.
MERKEZ BANKASI İKİNCİ KEZ 'RESESYON' A DİKKAT ÇEKTİ
Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi artarak sürmektedir. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır.
"KÜRESEL ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ BEKLENENDEN UZUN SÜREBİLİR"
Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar.
"GÜÇLÜ BÜYÜME İKİNCİ ÇEYREKTE DE DEVAM ETTİ"
Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir. Yılın başındaki güçlü büyüme dış talebin de olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte de sürmüştür. İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir.
"ENERJİ FİYATLARI CARİ DENGE ÜZERİNDEKİ RİSKLERİ CANLI TUTUYOR"
Özellikle istihdam artışına katkı veren sektörler dikkate alındığında büyüme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklenmekte olduğu görülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı devam etmektedir. Bunun yanında, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır.
"MAKROİHTİYATİ POLİTİKA SETİ GÜÇLENDİRİLECEK"
Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Ayrıca, son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının parasal aktarımın etkinliğini azalttığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede kurul, makroihtiyati politika setini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da güçlendirmeye karar vermiştir.
"ÖNCÜ GÖSTERGELER İKTİSADİ FAALİYETTE BİR MİKTAR İVME KAYBINA İŞARET EDİYOR"
Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışlarının gecikmeli ve dolaylı etkileri, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bununla birlikte, üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iktisadi faaliyette bir miktar ivme kaybına işaret etmektedir.
"KÜRESEL BÜYÜMEYE VE JEOPOLİTİK RİSKLERE YÖNELİK RİSKLER NEDENİYLE FAİZ İNDİRİMİNE GİDİLDİ"
Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 100 baz puan düşürülmesine karar vermiş, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.
"YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ VE LİRALAŞMA STRATEJİSİ ÇERÇEVESİ DOĞRULTUSUNDA TÜM ARAÇLAR KULLANILACAK"
TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.
Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir."
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINA PİYASALAR SINIRLI TEPKİ GÖSTERDİ
Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalar sınırlı tepki gösterdi. Dolar/TL'de 15 kuruşluk bir yükseliş olurken, Euro'da 20 kuruşluk bir artış kaydedildi.
FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDAKİ SON DURUM...
Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalar sakin seyrediyor. Güne 17,9491 TL'den giriş yapan dolar/TL, gün içi en düşük 17,9618 TL en yüksek ise 18,1393TL'yi gördü.
Güne 18,2789 TL'den giriş yapan euro/TL, gün içi en düşük 18,2415 TL en yüksek ise 18,4839 TL'yi gördü.
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Altın fiyatları dün açıklanan Fed tutanakları sonrası geriledi. Tutanaklar öncesi 1025-1030 TL bandında dalgalanan gram altın, Fed'in enflasyonda baskılanma görülünceye kadar faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalinin gelmesiyle beraber ons yönlü baskı yiyerek 1016 TL'ye kadar çekildi.
Gram altın TL fiyatı ise güne 1016,74 TL bandından giriş yaparken en düşük 1016,07 TL, en yüksek 1032,34 TL'yi test etti.
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