Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 2022 Ağustos ayı TCMB politika faizi yüzde kaç oldu? | Video
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Son dakika haberi... Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. 2022 Ağustos dönemi TCMB PPK toplantısı sonrası piyasara yön verecek faiz kararı ve metni yayımlandı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13 düzeyine çekti.