Son dakika haberi: Numan Kurtulmuş’tan yeni asgari ücret açıklaması! Enflasyon oranı üzerinde...

CHP'NİN ÖZÜR DİLEMESİ GEREKEN ÇOK KONU VAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" mesajı için ise Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Biz niyet okuyamayız. Bunu samimi bir şekilde yapar ve CHP kendi yönetimleri zamanındaki, tek parti yönetimi dönemindeki helalleşmeyi yapabilirse bunun CHP'ye faydası olabileceği kanaatindeyim. Oy almak için yapılan bir manevra ise bunun sonu hüsran olur. CHP'nin millete hesap vermesi, özür dilemesi gereken çok konu vardır."