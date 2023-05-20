SON DAKİKA | Sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt: En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak

Son dakika haberi: Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram AHaber canlı yayınına bağlanarak yaptığı açıklamada, "Medyada bazı hususlar kara propaganda malzemesi haline dönüştürülebiliyor ve sosyal medyada farklı yerlere çekilebiliyor. Sayın Cumhurbaşkanının yapmış olduğu açıklama da en düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağı yönündeydi. Biz de canlı yayında dil sürçmesinden dolayı bunun netinin 17 bin brütünün 22 bin lira olduğunu söylemişiz." dedi.
Sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt: En düşük memur maaşı net 22 bin TL! | Video
Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NET 22 BİN TL OLACAK"
Buna ilişkin bir açıklama yapma gereği hasıl oldu. Burada sayın Cumhurbaşkanının önceki dönemlerde yaptığı gibi çalışanın, memurun her zaman yanında olundu. Bir önceki artışta enflasyon yüzde 16'lar seviyesindeyken bile yüzde 14-15'lik sosyal refah artışlarıyla beraber yüzde 30'luk bir artış yapılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı da 14 Mayıs'tan önceki süreçte HAK-İŞ Genel Kurulu'nda bunun sözünü verdi. En düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağı yönünde bir açıklamada bulundu. Vatandaşlarımız ve memurlarımız müsterih olsun. Devletimiz çalışanın ve memurun yanında. Aynı şekilde memurlara büyükşehirlerde ek kira yardımı ve fatura yardımlarının da yapılacağı belirtildi.
AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU'NDAN CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN'E TEPKİ: MANİPÜLASYON YAPIYORSUNUZ
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da, CHP'li Gürsel Tekin'in söz konusu dil sürçmesinden dolayı yaptığı algı operasyonuna tepki göstererek, "22 bin lira brüt değil, net tutardır. Büyük hezimetinizin farkındasınız, her yönden manipülasyon yapıyorsunuz. Bizim sözümüz Kılıçdaroğlu sözü değildir; ne çarpıcı olsun diye bedava traktör yalanı söyleriz ne de namus sözü verip üstünü çizeriz Milletimiz sizi de bizi de tanıyor." dedi.
MEMURA KİRA YARDIMI YAPILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan memura kira yardımı verilmesi için talimatı ilgili Bakanlıklara verdi. Büyükşehirlerdeki memurların hayat şartlarının iyileştirilmesi için düğmeye basıldı. Metropollerde çalışan memurlara büyükşehir tazminatı ödenip kira yardımı yapılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde "İstanbul başta olmak üzere bölgesel geçim endekslerini dikkate alınarak kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız" vaadi dikkat çekmişti.
Beyannamede yer alan projenin detayları ortaya çıktı. Büyükşehirlerde son dönemde özellikle kiralarda önemli bir artış oldu. Bu nedenle kira desteği için Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı.
Memurun rahat nefes alması için 28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra yapılacak düzenlemeyle metropollerde yaşayanlara Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan memura benzer şekilde ödemeler yapılacak.