SON DAKİKA | Sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt: En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak

Son dakika haberi: Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram AHaber canlı yayınına bağlanarak yaptığı açıklamada, "Medyada bazı hususlar kara propaganda malzemesi haline dönüştürülebiliyor ve sosyal medyada farklı yerlere çekilebiliyor. Sayın Cumhurbaşkanının yapmış olduğu açıklama da en düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağı yönündeydi. Biz de canlı yayında dil sürçmesinden dolayı bunun netinin 17 bin brütünün 22 bin lira olduğunu söylemişiz." dedi.

Sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt: En düşük memur maaşı net 22 bin TL! | Video

Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NET 22 BİN TL OLACAK"

Buna ilişkin bir açıklama yapma gereği hasıl oldu. Burada sayın Cumhurbaşkanının önceki dönemlerde yaptığı gibi çalışanın, memurun her zaman yanında olundu. Bir önceki artışta enflasyon yüzde 16'lar seviyesindeyken bile yüzde 14-15'lik sosyal refah artışlarıyla beraber yüzde 30'luk bir artış yapılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı da 14 Mayıs'tan önceki süreçte HAK-İŞ Genel Kurulu'nda bunun sözünü verdi. En düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağı yönünde bir açıklamada bulundu. Vatandaşlarımız ve memurlarımız müsterih olsun. Devletimiz çalışanın ve memurun yanında. Aynı şekilde memurlara büyükşehirlerde ek kira yardımı ve fatura yardımlarının da yapılacağı belirtildi.

AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU'NDAN CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN'E TEPKİ: MANİPÜLASYON YAPIYORSUNUZ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da, CHP'li Gürsel Tekin'in söz konusu dil sürçmesinden dolayı yaptığı algı operasyonuna tepki göstererek, "22 bin lira brüt değil, net tutardır. Büyük hezimetinizin farkındasınız, her yönden manipülasyon yapıyorsunuz. Bizim sözümüz Kılıçdaroğlu sözü değildir; ne çarpıcı olsun diye bedava traktör yalanı söyleriz ne de namus sözü verip üstünü çizeriz Milletimiz sizi de bizi de tanıyor." dedi.