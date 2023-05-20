Sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt: En düşük memur maaşı net 22 bin TL! | Video

Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram, Temmuz ayında memurların alacağı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan en düşük 22 bin TL maaş ile ilgili, sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt verdi. Muhammet Bayram, "Canlı yayında dil sürçmesinden dolayı bunun netinin 17 bin brütünün 22 bin lira olduğunu söylemişiz. Buna ilişkin bir açıklama yapma gereği hasıl oldu." diyerek Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağını yineledi.