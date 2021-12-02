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Giriş Tarihi: 2.12.2021 11:46 Son Güncelleme: 2.12.2021 12:21

Son dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Kasım ayı ihracatında rekor

Son dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Kasım ayı ihracatında rekor

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracat rakamlarını açıkladı. Kasım ayı ihracatında rekor kırıldı. Bakan Mehmet Muş, "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4’lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız" dedi.

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız" açıklamasında bulundu.

PANDEMİ ÖNCESİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Bakan Muş, "Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolara yükselirken ocak-kasım döneminde ise ihracatımız 203,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam ile pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkılmıştır. Bu veri göstermektedir ki; ihracatımızdaki artış baz etkisine bağlanamaz." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, "Kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 80'e ulaşmış, enerji hariç bakıldığında yüzde 101,2 olarak kaydedilmiştir." dedi.

Bakan Muş sosyal medya hesabından ihracat rakamları ile ilgili grafik de paylaştı

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Son dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Kasım ayı ihracatında rekor
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