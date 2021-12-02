Son dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Kasım ayı ihracatında rekor

PANDEMİ ÖNCESİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Bakan Muş, "Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolara yükselirken ocak-kasım döneminde ise ihracatımız 203,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam ile pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkılmıştır. Bu veri göstermektedir ki; ihracatımızdaki artış baz etkisine bağlanamaz." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, "Kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 80'e ulaşmış, enerji hariç bakıldığında yüzde 101,2 olarak kaydedilmiştir." dedi.

Bakan Muş sosyal medya hesabından ihracat rakamları ile ilgili grafik de paylaştı

Son dakika haberi | Ekonomide yeni yol haritası: Konut ve gıda için önemli adımlar atılacak!