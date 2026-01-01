SPK, gayrimenkul değerleme ücreti tarifesini açıkladı

KONUT, OFİS, BÜROLAR İÇİN YENİ DEĞERLEME ÜCRETİ

Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya bürolarda brüt metrekaresi 250'yi aşmayanlar için değerleme ücreti 17 bin 622 liraya çıkarılırken, bu tutar, metrekaresi 251 ila 500 arasında bulunanlar için 20 bin 217 lira düzeyinde belirlendi. Brüt metrekaresi 501'den fazla olan konut, ofis veya bürolara yönelik değerleme ücreti ise 23 bin 946 ile 55 bin 569 lira bandında değişiklik gösterecek.

Akaryakıt istasyonları için 97 bin 821 liraya revize edilen değerleme ücretleri, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için ise brüt metrekaresine göre 16 bin 197 lira ile 135 bin 393 lira arasında değişecek.