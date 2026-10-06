Sucuk, kavurma ve peynir... SKT’si geçen ürünleri sosyal medyada satacaklardı!

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medya üzerinden gıda satışı yapan kişi ve işletmelere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde yaklaşık 3,62 ton gıda ürününe el konuldu.

Sosyal medya üzerinden satışa sunulan ürünlerin üretim ve dağıtım noktalarında yapılan kontrollerde yaklaşık 1,62 ton sucuk ve kavurma ile yaklaşık 2 ton tulum peyniri ve beyaz peynir muhafaza altına alındı.