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Giriş Tarihi: 6.10.2026 14:57 Son Güncelleme: 6.10.2026 14:58

Sucuk, kavurma ve peynir... SKT'si geçen ürünleri sosyal medyada satacaklardı!

Sosyal medya üzerinden satılan ve son kullanma tarihi geçen yaklaşık 1,62 ton sucuk ve kavurma ile 2 ton tulum ve beyaz peynire Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

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İHA Ekonomi
Sucuk, kavurma ve peynir... SKT’si geçen ürünleri sosyal medyada satacaklardı!
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Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medya üzerinden gıda satışı yapan kişi ve işletmelere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde yaklaşık 3,62 ton gıda ürününe el konuldu.

Sosyal medya üzerinden satışa sunulan ürünlerin üretim ve dağıtım noktalarında yapılan kontrollerde yaklaşık 1,62 ton sucuk ve kavurma ile yaklaşık 2 ton tulum peyniri ve beyaz peynir muhafaza altına alındı.

ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNDE MEVZUATA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde el konulan tulum ve beyaz peynirlerin mevzuata aykırı şekilde, gerekli hijyen şartları sağlanmadan ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler kullanılarak üretildiği tespit edildi.

Ürünlerin sağlık şartlarına uygun olmayan yöntemlerle üretildiğinin belirlenmesi üzerine yaklaşık 2 ton peynir muhafaza altına alındı. Sucuk ve kavurmalarla birlikte el konulan toplam gıda miktarı yaklaşık 3,62 tona ulaştı.

İlgili ürünlerle ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

SOSYAL MEDYADAN GIDA SATIŞINA SIKI DENETİM

Mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişi ve işletmeler hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari işlemler uygulandı.

Yetkililer, sosyal medya platformları üzerinden insan sağlığını tehdit edebilecek şekilde gıda satışı yapanlara yönelik denetim, tespit ve gerekli adli ve idari işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#AFYONKARAHİSAR

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Sucuk, kavurma ve peynir... SKT'si geçen ürünleri sosyal medyada satacaklardı!
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