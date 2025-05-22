Tarladan pazara gelen üründe büyük uçurum! Fahiş fiyatı bitirecek hamle: Hal yasası

Hükümet gıda enflasyonunu düşürmek için dört bir koldan harekete geçti. Bu kapsamda Tarım Bakanlığı 'Üretim Planlaması'nı devreye alırken, Ticaret Bakanlığı da Hal Yasası'nın taslağını oluşturdu. Bu yıl sonuna kadar hayata geçmesi beklenen yasa kapsamında fırsatçılara milyonluk cezalar, üreticiye de vergi muafiyetleri geliyor.

Tekelleşmenin önüne geçmek için doğrudan üreticiden alınan ürüne sınır getirilirken piyasadaki tüccarlar da teminat ve belge zorunluluğuyla zapturapt altına alınıyor. Sektör temsilcileri yeni hal yasasının üreticiyi koruyan, fiyat istikrarını sağlayan ve tüketiciye uygun maliyetle ürün ulaştırmayı amaçlayan kapsamlı bir reform olarak öne çıktığını belirtiyor. Sektör oyuncuları, "Yasayla ilgili çalışma devam ediyor. Biz de görüşlerimizi ekleyeceğiz. Eğer üretim planlaması doğru yapılır ve süreç iyi denetlenirse gıda enflasyonunu yüzde 20 aşağıya çeker" diyor.