Tarladan pazara gelen üründe büyük uçurum! Fahiş fiyatı bitirecek hamle: Hal yasası

Hükümet gıda enflasyonunu düşürmek için dört bir koldan harekete geçti. Bu kapsamda Tarım Bakanlığı 'Üretim Planlaması'nı devreye alırken, Ticaret Bakanlığı da Hal Yasası'nın taslağını oluşturdu. Bu yıl sonuna kadar hayata geçmesi beklenen yasa kapsamında fırsatçılara milyonluk cezalar, üreticiye de vergi muafiyetleri geliyor.
Tekelleşmenin önüne geçmek için doğrudan üreticiden alınan ürüne sınır getirilirken piyasadaki tüccarlar da teminat ve belge zorunluluğuyla zapturapt altına alınıyor. Sektör temsilcileri yeni hal yasasının üreticiyi koruyan, fiyat istikrarını sağlayan ve tüketiciye uygun maliyetle ürün ulaştırmayı amaçlayan kapsamlı bir reform olarak öne çıktığını belirtiyor. Sektör oyuncuları, "Yasayla ilgili çalışma devam ediyor. Biz de görüşlerimizi ekleyeceğiz. Eğer üretim planlaması doğru yapılır ve süreç iyi denetlenirse gıda enflasyonunu yüzde 20 aşağıya çeker" diyor.
BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ
Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda Hal Yasası'nı gündeme getirmişti.
Albayrak o dönemde, "Sebze ve meyve fiyatlarına doğrudan etki eden, suni süreçleri azaltacak hal yasasının önümüzdeki çok yakın süreçte TBMM gündemine geleceğini biliyoruz. İnşallah komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak, ve yeni haller, yeni satış alanları, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması sağlanacak. Soğuk hava depolarıyla lojistikteki kayıpların da önüne geçilecek. Türkiye´de bu ekosistemin kurulması sadece enflasyon açısından değil, aynı zamanda gıda ürünlerine çok daha makul fiyatlarla erişilmesi açısından da önemli." ifadelerini kullanmıştı.
"TARLADAN ÇATALA GELENE KADAR 7-8 EL DEĞİŞTİRİYOR"
Beklenen Yeni Hal Yasası'nı değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Tarladan çatala gelene kadar 7-8 el değiştiriyor. 2025 yılındayız ürünü tarladan buraya getirene kadar yüzde yirmi beş fire veriyoruz" dedi.
Erdem'in açıklamaları şu şekilde:
Tarlada 1, markette 10, haberine kızanlar oluyor ama bu aradaki komisyon, vergi, nakliye, fire…
Soğuk zincirin önce kurulması lazım bu fire azalsın. Yüzde 25 fire azalırsa bu yüzde 25 ucuzluk demektir. Burada iki mutsuz kesim var birincisi, üretici tarladaki malı para etmiyor, tüccar, toptancı ne derse ona vermek zorunda diğeri de biz...
Hal Yasası geliyor! Berat Albayrak döneminde gündeme gelmişti | Video
Tarladaki bir liralık ürünü, on beş- yirmi liraya alıyoruz. Dolayısıyla Hal Yasası üreticiyle tüketiciyi buluşturacak tedbirleri alacak...