Hal Yasası geliyor! Berat Albayrak döneminde gündeme gelmişti | Video
Fiyatlardaki yapay artışlara karşı uzun süredir gündemde olan Hal Yasası'nda sona yaklaşıldı. Yeni düzenleme, üreticiyi korurken aracılık maliyetlerini azaltarak tüketiciye daha uygun fiyatlarla ürün ulaşmasını hedefliyor. İlk olarak Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı' kapsamında gündeme gelen yasa ile meyve-sebze piyasasında komisyonculuk ve stokçuluk sona erecek. Yeni Hal Yasası ile ürünler tarladan doğrudan tüketiciye ulaşacak, aradaki fırsatçılık ve fiyat oyunları engellenecek. Yasayla gıda enflasyonunun yüzde 20 düşmesi bekleniyor.
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