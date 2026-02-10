Tavuk eti ihracatı durduruldu

Ticaret Bakanlığı, tavuk ürünlerindeki zam girişimlerinin önünü kesmek için tavuk eti ihracatını durdurdu. Bakanlık ekipleri Ramazan ayı öncesi yaptıkları saha denetimlerinde tavuk ürünlerinde yüzde 15'e varan fiyat artışları tespit ederken, fırsatçılığa imkân vermemek adına harekete geçti. Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son dönemde bölgesel gelişmelerin gıda piyasaları üzerindeki etkileri ile birlikte, iç talepte gözlemlenen artış ve dönemsel tüketim eğilimlerindeki değişimler, bazı ürün gruplarında fiyat hareketlerinin hızlanmasına neden olabilmektedir. Bu kapsamda, kanatlı eti piyasasında oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmiş; fiyat oluşumlarının olağan piyasa şartları çerçevesinde seyredip seyretmediği titizlikle değerlendirilmiştir" denildi. Bu çerçevede, piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici bir adım olarak, kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirlerin dün itibarıyla hayata geçirildiği anlatıldı. Tüketicileri mağdur edebilecek ve fahiş fiyat istismarı yoluyla piyasa işleyişini bozabilecek nitelikteki her türlü uygulama ve spekülatif fiyatlama davranışının yakından takip edildiği kaydedilirken açıklamada, "Ticaret Bakanlığı, gıda arz güvenliği kapsamında temel gıda ürünlerinde, bilhassa halkımızın sofrasına doğrudan dokunan ürünlerdeki gelişmeleri de hassasiyetle izlemektedir. Başta perakende ve toptan ticaret kuruluşları denetim birimlerimizce yoğun bir şekilde denetlenmekte, denetim sonuçları kamuoyumuzla şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın gıda ürünlerine makul fiyatlarla ulaşmasının sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz" denildi.