THY uçağında Dünya Kupası heyecanı

Arjantin ile Fransa, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın oynandığı sıralarda THY'nin TK15 sefer sayılı İstanbul- Buenos Aires seferindeki yolcular uçak içi eğlence sistemleri ayrıcalığıyla final maçı heyecanını doyasıya yaşadı.
Karşılaşma öncesi uçağın kaptan pilotu Çetin Siyah yolculara 'Değerli misafirlerimiz, Arjantin – Fransa arasında oynanacak olan Dünya Kupası final maçı heyecanını uçak içi eğlence sistemi ayrıcalığıyla canlı olarak takip edebileceksiniz. Türk Hava Yolları ailesi olarak sizlere bu ayrıcalığı sunmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bol gollü ve keyifli bir maç izlemenizi temenni ederim. İyi uçuşlar'' anonsunu yaptı.
Karşılaşmanın 90 dakikası beraber bitince mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda 108'de Messi Arjantin'i 3-2 öne geçirirken, 118'nci dakikada Mbappe hattrick yaparak skoru dengeledi.
Finalde başka gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Fransa'yı 4-2 mağlup eden Arjantin, Dünya Kupası'nın sahibi oldu ve 3'ncü kez kupayı müzesine götürdü. O anlar Türk Hava Yolları TK-5 seferi Atlas Okyanusu üzerindeyken Arjantinli taraftarlar tarafından doyasıya kutlandı