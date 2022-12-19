THY uçağında Dünya Kupası heyecanı

Karşılaşma öncesi uçağın kaptan pilotu Çetin Siyah yolculara 'Değerli misafirlerimiz, Arjantin – Fransa arasında oynanacak olan Dünya Kupası final maçı heyecanını uçak içi eğlence sistemi ayrıcalığıyla canlı olarak takip edebileceksiniz. Türk Hava Yolları ailesi olarak sizlere bu ayrıcalığı sunmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bol gollü ve keyifli bir maç izlemenizi temenni ederim. İyi uçuşlar'' anonsunu yaptı.