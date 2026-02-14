THY ve Ajet’ten Sevgililer Günü’ne özel kampanya

TÜRK Hava Yolları (THY) ve Ajet bugün kutlanacak olan sevgililer gününe özel kampanya düzenledi. THY, Sevgililer Günü kapsamında iki kişilik uçuşlarda yüzde 40'a varan indirim sağlayan kampanyasını duyurdu. "TK1402" promosyon kodu ile geçerli olacak kampanya, sınırlı süre için satışa sunuldu. Kampanya, 10 Şubat ile 14 Şubat (dahil) arasında düzenlenen ve seyahat tarihi 10 Şubat (dahil) ile 20 Mart 2026 (dahil) arasında olan biletlerde geçerli olacak. Uygulama, THY'nin Türkiye çıkışlı ve belirtilen destinasyonlara varışlı gidiş-dönüş Economy Class ve Business Class tarifeli seferlerini kapsıyor. AJet ise kampanya kapsamında yurtdışı seyahatlerinde ikinci biletin yüzde 50'ye varan indirimle satışa sunulduğunu açıkladı. AJet'in kampanya dahilindeki indirimli biletlerinin, 16 Şubat-18 Mart 2026 arasında tüm yurtdışı hatlardaki (Rusya hariç) seyahatlerde kullanılabileceği kaydedildi.

