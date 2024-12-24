THY’nin Sidney uçuşunda kabin memurlarından yolculara müzik ziyafeti

Türk Hava Yolları (THY) kabin memurları İstanbul'dan Sidney'e yapılan uçuş sırasında yolculara kendi çaldıkları enstrümanlarla müzik ziyafeti sundu.

EN UZUN GECEDE THY PERSONELİNDEN SÜRPRİZ

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan ve Guinness rekorlar kitabına giren Türk Hava Yolları (THY) yolcularına unutulmaz uçuş deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Havayolu şirketi 21 Aralık günü en uzun gecenin yaşandığı İstanbul'dan en uzun gündüzün yaşandığı Sidney'e bir tarihi sefer düzenledi.

THY'nin Sidney uçuşunda kabin memurları enstrüman çaldı | Video

Unutulmaz sefer için öncesi yolculara hediyeler dağıtıldı ve İstanbul Havalimanı'nda oluşturulan platformda hatıra fotoğrafı çektirdi. En uzun uçuş adı altında yapılan İstanbul-Sidney uçuşunda yolculara en büyük sürpriz ise kabin memurlarından geldi. Uçuşta görevli kabin memurları keman ve flüt eşliğinde müzik ziyafeti yolculara unutulmaz dakikalar yaşattı.

'EN SIRA DIŞI YOLCUĞUMUZA ÇIKTIK'

THY, İstanbul-Sidney uçuşunu sosyal medya hesabından bir video ile paylaştı. Paylaşımda, "Hedef Sindey, Yılın en uzun gecesinden en uzun gününe Vivaldi'nin zamansız notalarının rehberliğinde en sıra dışı yolculuğumuza çıktık. Havalimanında içten bir karşılama, uçakta keyifli sürprizler ve ömür boyu sürecek anılar. Bize katılan herkese, yolcuğu hedef kadar büyülü hale getirdiğiniz için teşekkürler" denildi.