THY'nin Sidney uçuşunda kabin memurları enstrüman çaldı | Video 24.12.2024 | 13:29 Türk Hava Yolları, en uzun gecenin yaşandığı İstanbul’dan en uzun gündüzün yaşandığı Sidney’e yolcuların unutamayacağı bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuşta görevli kabin memurları kendi çaldıkları enstrümanlarla yolculara müzik ziyafeti sundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan ve Guinness rekorlar kitabına giren Türk Hava Yolları (THY) yolcularına unutulmaz uçuş deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Havayolu şirketi 21 Aralık günü en uzun gecenin yaşandığı İstanbul'dan en uzun gündüzün yaşandığı Sidney'e bir tarihi sefer düzenledi. Unutulmaz sefer için öncesi yolculara hediyeler dağıtıldı ve İstanbul Havalimanı'nda oluşturulan platformda hatıra fotoğrafı çektirdi. En uzun uçuş adı altında yapılan İstanbul-Sidney uçuşunda yolculara en büyük sürpriz ise kabin memurlarından geldi. Uçuşta görevli kabin memurları keman ve flüt eşliğinde müzik ziyafeti yolculara unutulmaz dakikalar yaşattı.

'EN SIRA DIŞI YOLCUĞUMUZA ÇIKTIK'

THY, İstanbul-Sidney uçuşunu sosyal medya hesabından bir video ile paylaştı. Paylaşımda, "Hedef Sindey, Yılın en uzun gecesinden en uzun gününe Vivaldi'nin zamansız notalarının rehberliğinde en sıra dışı yolculuğumuza çıktık. Havalimanında içten bir karşılama, uçakta keyifli sürprizler ve ömür boyu sürecek anılar. Bize katılan herkese, yolcuğu hedef kadar büyülü hale getirdiğiniz için teşekkürler" denildi.