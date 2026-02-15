Ticaret Bakanlığı 32,6 milyon liralık kaçak girişimi engelledi

Ticaret Bakanlığı , toplam 51 operasyonda yaklaşık 32,6 milyon liralık kaçak girişim engellendi . Kara sınır kapılarında 42 olayda 38 bin 263, havalimanı gümrük sahalarında ise 6 olayda 39 bin 75 kaçak canlı hayvan yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerin geçen yıl boyunca yürüttükleri kararlı ve etkin operasyonlarla, kaçakçılıkla mücadelede önemli başarılara imza atıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2025 yılında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, toplam 51 olayda 85 bin 342 kaçak canlı hayvanın ele geçirildiği, söz konusu kaçak girişimlerin toplam maddi değerinin ise 32 milyon 578 bin 416 lira olarak hesaplandığı ifade edildi.

Yakalamaların büyük bölümünün kara sınır gümrük kapılarında gerçekleştiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara sınır kapılarında 42 olayda 38 bin 263 canlı hayvan ele geçirilmiş, bu yakalamaların toplam değeri 21 milyon 161 bin 238 lira olmuştur. Havalimanı gümrük sahalarında ise 6 olayda 39 bin 75 canlı hayvan yakalanmış, 5 milyon 837 bin 655 lira değerinde kaçakçılık girişimi engellenmiştir. Operasyonlarda, on binlerce sülük, çeşitli türlerde kuşlar (güvercin, papağan, kanarya, keklik, şahin, gökdoğan), maymun, kaplumbağa, su kaplumbağası, kedi, köpek ve yavru köpekler, sığır ve damızlık gebe düve, balık ve mercan gibi farklı türlerde canlı hayvanlar ele geçirilmiştir."

CEZA İŞLEMLERİ SÜRECİ GECİKMEDEN BAŞLATILDI

Açıklamada, hayvanların veteriner sınır kontrol noktalarında görevli Tarım ve Orman Bakanlığı personelince muayene edildiği, düzenlenen raporlar doğrultusunda Bakanlığın ilgili taşra birimlerine teslimatının yapıldığı vurgulandı.

Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine Yönelik Sözleşme (CITES) kapsamında koruma altındaki türlerin ise ilgili kanun çerçevesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün ilgili bölge müdürlüklerine teslim edildiği bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Gümrüklerde el konulan ve DKMP şube müdürlüklerine teslim edilen canlı yaban hayvanlar, uygun rehabilitasyon merkezleri veya hayvanat bahçelerine ulaştırılmakta, bunların sağlık kontrolleri ve gerekli görülmesi halinde tedavileri yapılmaktadır. Karantina uygulamaları sonrasında rehabilitasyon ve koruma süreçleri başlatılmaktadır. Diğer taraftan, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda sorumlular hakkında idari yaptırım ve ceza işlemleri süreci de gecikmeksizin başlatılmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, kaçakçılıkla mücadelemizi yalnızca ekonomik bir mesele olarak değil, aynı zamanda doğal hayatın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından da stratejik bir görev olarak görmekteyiz. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, ülkemizin sınırlarında hem milli ekonomimizi hem de canlı yaşamını korumaya kararlılıkla devam edecektir."