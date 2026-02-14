Ticaret Bakanlığı’ndan Ramazan’da indirim anlaşması: Zincir marketler ile mutabakat sağlandı

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesinde gıda arzı ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik kapsamlı tedbirleri kamuoyuna duyurdu. Bakanlık, temel gıda ürünlerine uygun fiyatla ve kolay erişimin sağlanması amacıyla sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini ve indirim kampanyaları konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE İNDİRİM MUTABAKATI

Bakanlık açıklamasında, "Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayında gıda arz ve talebinin uygun fiyatlı ve kolay erişilebilir olmasına yönelik olarak kapsamlı çalışmalar yürütmüş, gıda toptan ve perakende sektörlerinin yöneticileriyle görüşmüş ve indirim kampanyaları yapmaları konusunda mutabık kalınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda gıda toptancı kuruluşları, yerel market yöneticileri, zincir marketlerin üst yönetimleri, sektör temsilcileri ve ilgili meslek odalarıyla bir dizi görüşme yapıldığı belirtilerek, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının korunması, kampanya ve indirimlerin artırılması, arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa izin verilmemesi konusunda uzlaşı sağlandığı aktarıldı.

DENETİMLER RAMAZAN BOYUNCA SIKILAŞACAK

Açıklamada, gıda erişimini daha ekonomik hale getirecek adımların atıldığı vurgulanarak, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordineli denetimlerinin Ramazan ayı boyunca daha sıkı şekilde sürdürüleceği bildirildi. Piyasaların yakından izleneceği, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Vatandaşların fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaşmaları halinde başvuru kanalları da hatırlatıldı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Haksız Fiyat Artışı Bildirim Uygulaması, Ticaret İl Müdürlükleri ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı üzerinden bildirim yapılabileceği kaydedildi. Başvuruların titizlikle inceleneceği ve gerekli idari işlemlerin ivedilikle tesis edileceği belirtildi.

"ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN SOFRASINI KORUMAK"

Bakanlık açıklamasında, "Hükümetimizin önceliği; vatandaşlarımızın sofrasını korumak, piyasadaki arz ve talep dengesini sağlamak ve kutsal Ramazan ayının huzur iklimine gölge düşürülmesine izin vermemektir." denilerek, kamuoyuna saygıyla duyuruda bulunuldu.