TMSF eylül ayında 12 ihale düzenleyecek

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), eylülde kayyum olarak yönetimini üstlendiği Aydınlı Giyim Grubu'nu 23 Eylül'de satışa çıkarıyor. İhalede muhammen bedel 20 milyar 350 milyon lira olarak belirlendi. Özçay İplik Tekstil 3 Eylül'de 37 milyon 300 bin lira muhammen bedelle satışa çıkacak. Kuzey Grubu'na ait lüks araçlar 4 Eylül'de ihale yoluyla satılacak. 9 Eylül'de yapılacak ihalede ise Hes Kablo için 18 milyar 600 milyon lira muhammen bedel belirlendi. Flash Haber TV de 17 Eylül'de 84 milyon lira muhammen bedelle satışa sunulacak. 24 Eylül'de ise RHG Enertürk şirketinin satışı yapılacak. İstikbal Mobilya, 30 Eylül'de 12 milyar 500 milyon lira bedelle satışa çıkarılacak. TMSF araç, tekne ve taşınmaz satışları da yapacak.