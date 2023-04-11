Togg talihlileri araçlarını buradan alacak!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg ilk kez sahipleri tarafından yollara çıkmak için gün sayıyor. İstanbul'da Zeytinburnu'nda inşa edilen Togg'un teslimat noktasında hazırlıklar son sürat devam ediyor. İnşa ekibinin hummalı bir çalışma yürüttüğü teslimat ve servis noktasının en geç 15 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Togg'un resmi internet sayfasında Adana Yüreğir, Ankara Söğütözü ve Çankaya, Antalya Kepez, Bursa Togg Teknoloji Kampüsü, Diyarbakır Bağlar, Erzurum, İstanbul Yedi Mavi Zeytinburnu, İzmir Bornova, Kayseri Kocasinan ve Samsun teslimat noktaları olarak yer alıyor.