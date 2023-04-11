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Giriş Tarihi: 11.4.2023 16:03 Son Güncelleme: 11.4.2023 16:03

Togg talihlileri araçlarını buradan alacak!

Yerli otomobilin Togg’u İstanbul’daki teslimat ve servis noktasında son hazırlıklar yapılıyor.

İHA
Togg talihlileri araçlarını buradan alacak!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg ilk kez sahipleri tarafından yollara çıkmak için gün sayıyor. İstanbul'da Zeytinburnu'nda inşa edilen Togg'un teslimat noktasında hazırlıklar son sürat devam ediyor. İnşa ekibinin hummalı bir çalışma yürüttüğü teslimat ve servis noktasının en geç 15 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Togg'un resmi internet sayfasında Adana Yüreğir, Ankara Söğütözü ve Çankaya, Antalya Kepez, Bursa Togg Teknoloji Kampüsü, Diyarbakır Bağlar, Erzurum, İstanbul Yedi Mavi Zeytinburnu, İzmir Bornova, Kayseri Kocasinan ve Samsun teslimat noktaları olarak yer alıyor.

Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı. İlerleyen süreçte aşağıdaki noktalarda deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete alınacak.

TOGG DENEYİM MERKEZLERİ

  • İstanbul, Yedi Mavi, Zeytinburnu
  • İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir
  • İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova
  • Bursa, Togg Gemlik Tesisi
  • Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan
  • Ankara, Çankaya
  • Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya

TOGG MOBİL DENEYİM MERKEZLERİ

  • Antalya
  • Bursa, Togg Gemlik Tesisi
  • Bursa
  • İstanbul, Ümraniye
  • Kayseri, Kocasinan
  • Samsun, İlkadım

TOGG SERVİS NOKTALARI

  • Adana, Yüreğir
  • Ankara, Çankaya
  • Ankara, Etimesgut
  • Antalya, Kepez
  • Antalya, Muratpaşa
  • Balıkesir, Bandırma
  • Bursa, Togg Gemlik Tesisi
  • Bursa, Nilüfer
  • Çorum, Merkez
  • Diyarbakır, Bağlar
  • Erzurum
  • Eskişehir, Odunpazarı
  • Gaziantep, Şehitkamil
  • İstanbul, Avcılar
  • İstanbul, Üsküdar
  • İstanbul, Zeytinburnu
  • İstanbul
  • İzmir, Bornova
  • İzmir, Çiğli
  • Kayseri
  • Kocaeli, Gebze
  • Samsun
  • Şanlıurfa, Haliliye
  • Trabzon, Ortahisar

TOGG TESLİMAT NOKTALARI

  • Adana, Yüreğir
  • Ankara, Çankaya
  • Antalya, Kepez
  • Bursa, Togg Gemlik Tesisi
  • Diyarbakır, Bağlar
  • Erzurum
  • İstanbul, Zeytinburnu
  • İstanbul
  • İzmir, Bornova
  • Kayseri
  • Samsun
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Togg talihlileri araçlarını buradan alacak!
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