TOGG’DA geri sayım! Türkiye’nin milli otomobili seri üretim için hazır

Çalışanlarının en az yüzde 30'u kadınlardan oluşacak tesiste, üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak, 2025'te yüzde 68'e kadar ulaşacak. Dünyadaki 10 küresel şirketle iş birliği yapma konusunda gizlilik anlaşması yapılırken, Togg'un ilk aracı için tedarikçilerin tamamı seçildi. Bunların yüzde 75'i Türkiye'den, yüzde 25'i ise Avrupa ve Asya'dan farklı şirketlerden oluşuyor. Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "Bir Fabrikadan Daha Fazlası" olarak tanımlanan Togg Gemlik tesisinde 1.6 kilometrelik test pisti de tamamlandı.