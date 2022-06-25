TOGG’DA geri sayım! Türkiye’nin milli otomobili seri üretim için hazır

Son dakika haberi... Türkiye'nin klasik otomotiv endüstrisinin mobilite ekosistemine dönüşüm devriminin öncüsü olarak kabul edilen projede süreç, yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor. Bu çerçevede, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, Gemlik'te 18 Temmuz 2020'de başladığı tesis inşaatı çalışmalarında sona yaklaştı.
Çalışanlarının en az yüzde 30'u kadınlardan oluşacak tesiste, üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak, 2025'te yüzde 68'e kadar ulaşacak. Dünyadaki 10 küresel şirketle iş birliği yapma konusunda gizlilik anlaşması yapılırken, Togg'un ilk aracı için tedarikçilerin tamamı seçildi. Bunların yüzde 75'i Türkiye'den, yüzde 25'i ise Avrupa ve Asya'dan farklı şirketlerden oluşuyor. Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "Bir Fabrikadan Daha Fazlası" olarak tanımlanan Togg Gemlik tesisinde 1.6 kilometrelik test pisti de tamamlandı.
Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarından başarıyla üretti. Toplam 250 robotun yer alacağı tesiste, temmuz ayı sonunda deneme üretimleri başlayacak. Planlar dahilinde ilerleyen Togg, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.
30 DAKİKA ALTINDA ŞARJ
Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor. Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.
4.300 KİŞİYE İSTİHDAM
HOMOLOGASYON testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.
Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.