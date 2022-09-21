TOKİ’ye borcu olanlara indirim müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'nin, tecrübesiyle millete uygun fiyatlı ve güvenli konutlar sunmak için gece gündüz çalıştığını bildirdi."İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin de bu hedefle yola çıktığını aktaran Bakan Kurum, bu projeyi "yerli ve milli imkânlarla yapılan bir millet kampanyası" olarak tanımladı. Kampanyada maliyet üzerinden yaptıkları yüzde 40 indirimle vatandaşa en uygun şartları oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Kurum, ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceklerini kaydetti."Ayrıca daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var" diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın (bugün) açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz."