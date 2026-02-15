Türkiye'nin en iyi haber sitesi
15.02.2026 09:36

TPAO'dan kamulaştırma kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kırklareli ve Tekirdağ sınırlarında sahip olduğu arama ruhsatında yapılması planlanan doğal gaz boru hattı için gerekli olan parsele ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki parselin 279,36 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verdi.

