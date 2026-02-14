Türk boğazları dünya ticaretinin merkezinde! Bakan Uraloğlu: "2025’te 84 bin 640 gemi geçti"

PANAMA BAYRAKLI GEMİLER ZİRVEDE&NBSP;

Bakan Uraloğlu, 2025 yılı verilerine göre Türk Boğazları'nı en fazla kullanan gemilerin bayrak dağılımına ilişkin de bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, "Türk Boğazları'ndan 12 bin 823 gemi ile en fazla Panama bayraklı gemiler geçiş yaptı. Panamayı, 12 bin 765 adet ile Türk bayraklı ve 10 bin 735 ile Liberya bayraklı gemiler takip etti." ifadelerini kullandı.

"DENİZ ARAÇLARININ KARIŞTIĞI KAZA VE OLAYLAR 2024 YILINA GÖRE YÜZDE 21 AZALDI"

Uraloğlu, yoğun gemi trafiğine rağmen deniz emniyetinin en üst seviyede tutulduğunu belirterek, yıl boyunca meydana gelen deniz kazaları ve olaylarına ilişkin verileri de paylaştı. Ana Arama Kurtarma Merkezi Kaza/Olay İstatistiklerini de değerlendiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde icra edilecek tüm arama kurtarma faaliyetlerini en üst düzeyde koordine eden Ana Arama Kurtarma Merkezimiz ile 2025 yılında 299 deniz aracı kazasına müdahalede bulunarak 561 kişiyi sağ olarak kurtardık. Deniz araçlarının karıştığı kaza ve olaylar 2024 yılına göre yüzde 21 azaldı."

"TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK DÜZENİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA YÖNERGESİ 2025 YILINDA REVİZE EDİLDİ"

Uraloğlu, Türk Boğazlarında seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda 2025 yılında revize edildi." dedi.

"KRUVAZİYER GEMİ SAYISI YÜZDE 30 ARTTI"

Uraloğlu, kruvaziyer turizminde de önemli bir ivme yakalandığını belirterek, "İstanbul limanlarını 2024 yılında 204 kruvaziyer gemi ile 439 bin 968 kruvaziyer yolcu ziyaret ederken, 2025 yılında İstanbul limanlarına uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artışla 265 kruvaziyer gemi ve 625 bin 517 kruvaziyer yolcuya ulaşıldı." dedi.