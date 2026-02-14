Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı hız kesmiyor

Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı 2025 yılında 62 bin 656'ya çıkarak son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Salgın döneminde düşüş yaşayan gemi trafiği, son üç yıldır istikrarlı artışını sürdürüyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 2020 ve 2021 yıllarında Kovid-19 salgınının etkisiyle limanlara sırasıyla 48 bin 821 ve 51 bin 199 gemi uğradı. 2022'de bu sayı 58 bin 52'ye yükseldi.

Artış trendi 2023'te de devam ederek gemi sayısı 60 bin 195'e çıktı. 2024'te 60 bin 594 gemi limanlara yanaşırken, 2025'te ise 62 bin 656 gemi ile son 7 yılın zirvesi görüldü.

TÜRK VE YABANCI BAYRAKLI GEMİLER

2025'te Türk limanlarına yanaşan 62 bin 656 geminin

21 bin 907'si Türk bayraklı ,

40 bin 749'u ise yabancı bayraklı gemilerden oluştu.

Veriler, Türkiye'nin uluslararası deniz ticaretindeki hareketliliğinin arttığını ortaya koydu.

RO-RO HATLARINDA AVRUPA ÖNE ÇIKTI

Yurt dışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısında da artış kaydedildi.

2024'te 706 bin 387 olan taşınan araç sayısı, 2025'te 724 bin 726'ya yükseldi.

Geçen yıl yurt dışı güzergahlı Ro-Ro gemileriyle:

359 bin 923 araç Türkiye'ye gelirken,

364 bin 803 araç yurt dışına taşındı.

Taşımaların büyük bölümü Avrupa hatlarında gerçekleşti. 2025'te taşınan 724 bini aşkın aracın 522 bin 717'si Trieste, Bari, Valensiya ve Marsilya gibi Avrupa limanları üzerinden transfer edildi.

Karadeniz hattında ise Tuapse, Novorossiysk ve Köstence limanlarıyla Türk limanları arasında 91 bin 588 araç taşındı.

SON 7 YILIN GEMİ TRAFİĞİ

Türk limanlarına son yıllarda uğrayan yıllık toplam gemi sayısına dair istatistikler ise şöyle:

Yıllar Uğrayan Gemi Yıllar Uğrayan Gemi 2025 62.656 2021 51.199 2024 60.594 2020 48.821 2023 60.195 2019 55.302 2022 58.052 2018 72.360