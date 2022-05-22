Türk otomotivcilerden Detroit’e çıkarma

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Türk otomotiv sektörünün ihracatta artış grafiği sergilediği Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat düzenledi. OİB öncülüğünde ABD'nin Michigan eyaletine 9-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonuna Türkiye'den 19 otomotiv firması katıldı. Türk firmaları, dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden General Motors'un Detroit'teki merkezini ziyaret etti. Ayrıca İllinois Ticaret Bürosu ve Detroit Bölgesel Partnerlik Ajansı ile bir araya gelerek bilgilendirme sunumu da yaptı. İHRACAT YÜZDE 92 ARTTITürkiye'nin ABD'ye geçen yıl kaydettiği otomotiv ihracatı yüzde 30 artışla 1.2 milyar dolar oldu. ABD'nin Türk otomotiv ihracatından aldığı pay ise yüzde 4.2 olarak gerçekleşti. ABD'ye ihracat bu yıl da artıyor. Türk otomotiv sektörünün nisan ayında ABD'ye ihracatı yüzde 92 gibi yüksek bir oranda arttı. Türk otomotiv ihracatından ise yüzde 7 pay aldı. ABD'ye nisan ayındaki ihracat artışında tedarik endüstrisinin payı etkili oldu. Otomotivin en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin geçen ay ABD'ye ihracatı yüzde 85 arttı. Türkiye otomotiv endüstrisinin ABD'ye bu yıl Ocak-Nisan dönemindeki ihracatı ise yüzde 34 artışla 545 milyon dolar oldu.