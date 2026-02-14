Türk somonu ihracatı ocakta yüzde 39 arttı

EN FAZLA İHRACAT RUSYA'YA

Ocakta en fazla ihracat 24,6 milyon dolarla Rusya Federasyonu'na yapıldı. Bu ülkeyi 4 milyon 584 bin 331 dolarla Vietnam ve 1 milyon 566 bin 688 dolarla Belarus izledi.

İHRACATIN ÜÇTE BİRİ DOĞU KARADENİZ'DEN

Türkiye'nin ocak ayı Türk somonu ihracatının yüzde 32,5'i Doğu Karadeniz'den gerçekleştirildi.

Bölgeden 1.522 ton somon ihracatı karşılığında 10 milyon 486 bin 706 dolar gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 532 tonluk ihracattan 3 milyon 919 bin 22 dolar kazanç sağlanmıştı.

Böylece Doğu Karadeniz'den yapılan ihracat miktarda yüzde 186, değerde ise yüzde 168 artış gösterdi.

Bölge ihracatında Rusya Federasyonu, Belarus ve Vietnam ilk üç sırada yer aldı. 10 milyon dolarlık ihracatın 9 milyon 909 bin 588 dolarlık kısmı ise Trabzon'dan yapıldı.