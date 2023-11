Türkiye ‘helal’de lider ülke

Dünyanınen büyük 'helal organizasyonu olan 9'uncu Dünya Helal Zirvesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo 2023 Fuarı, üçüncü gününde de yoğun katılımla devam etti. Bugün kapılarını kapatacak olan fuar, şimdiye kadar 40 bini aşkın ziyaretçi ağırladı. 40'tan fazla ülkeden 500'den fazla yerli- yabancı firmanın katıldığı fuarda, özellikle gayrimüslim ülkelerin ilgisi dikkat çekti. İngiltere, İspanya gibi Avrupa ülkelerinin dev stantlarla katılım sağladığı fuarda yabancı katılımcılar SABAH'a "Helal pazarı dünyada çarpan etkisiyle büyüyor. Türkiye'nin lider olduğu bu pazara yönelik talep artıyor. Bu pazardan daha büyük pay almak için fuara katıldık ve çok memnunuz" açıklamasında bulundu.İngiltere İslam Ticaret Birliği (BITA) fuarda dev bir stantla katılım sağladı. BITA COO'su Eman Mustafa, Türkiye'nin helal pazarda lider ülkelerden biri olduğunu söyledi. Mustafa, "Helal ve gıda düşünüldüğünde özellikle Avrupa ve İngiltere'de helal gıda tüketmek isteyenlerin aklına ilk etapta Türk markalar ve Türk restoranları geliyor" dedi. Helal pazarın dünyada çok büyük potansiyelinin olduğunu anlatan Mustafa, pazarın İngiltere ve Avrupa'da her yıl çarpan etkisiyle büyüdüğünü kaydetti. Türk şirketlerinin İngiltere ve Avrupa'da mevcudiyetlerini daha da artırabilieceklerine dikkat çeken Mustafa, "Bizim stant kurma amacımız buradaki Türk şirketlerini İngiltere'ye götürmek ve ihracat yapmalarını sağlamak. Türk şirketler için çok ciddi fırsatlar var. Burada çok iyi iş yapan firmalar var ve bizim hedefimiz bunları bulmak" diye konuştu. Fuara önceki yıllarda ziyaretçi olarak katıldıklarını anlatan Mustafa, şunları kaydetti: "Burada çok güçlü işbirlikleri olduğu için biz de bu yıl stant açtık. Ayrıca fuara çok fazla işletme getirdik. Bu işletmelerimiz burada pek çok işbirliği geliştirdi, yeni ortaklıklara imza attı."İspanyol bir şirketin alkolsüz şarap tanıtımı yaptığı stant, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Fernando Castro Grubu İhracat Müdürü Achille Radice, "İnanılmaz bir ilgi görüyoruz. Seneye kesin katılacağız, hatta bizimle birlikte bir çok İspanyol firmanın da geleceğini düşünüyoruz, çünkü çok güçlü işbirlikleri geliştirdik" dedi. Helal pazarın önemli oyuncularından biri olan Malezya da fuarda dev bir stantla yer aldı. Ülkenin en büyük şirketlerinden biri olan GISB Holding COO'su Tuan Hasnan Abd Hamid, "Bu fuara üç yıldır katılıyoruz. Bu yıl fuarın ana sponsoru olduk. Fuardan çok memnunuz. Türkiye bölgede coğrafi konumu itibarıyla hub konumunda" şeklinde konuştu.Zirveye gönderdiği video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti: "Küresel arenada en büyük helal etkinliği olan zirve ve fuar ülkemiz şirketlerinin helal sektöründen daha fazla pay almasına da zemin hazırlayacaktır. Bugün dünya helal piyasası gıda, turizm, kozmetik, finans gibi sektörler başta olmak üzere toplam 5 trilyon doları aşan büyüklüğe ulaşmıştır. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle ehemmiyeti daha da anlaşılan gıda güvenliğinin sağlanması yönünde atılan her adım stratejik önemde görüyoruz. 10 bini yabancı, 40 bine yakın ziyaretçi ağırlayan helal fuarı ve zirvesinin islam ülkelerinin gıda güvenliğini tahkim edeceği kanaatindeyim. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin tamamını SMIIC'e üye olmaya, helal belgelendirmedeki ihtilafları ortadan kaldırmaya davet ediyorum."Zirveyekatılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Gümen, helal belgelendirme işlemlerinin ortak standartlarda yapılmasının uluslararası ticarete büyük fayda sağlayacağını söyledi. Gümen, şunları kaydetti: "Sektördeki en can alıcı konuların başında helal gıda geliyor. Bu alanda Türkiye'nin merkez haline gelmesi bizler için çok önemli. Cumhurbaşkanımızın bizler için çizdiği Türkiye Yüzyılı rotasını takip ederek; ülkemiz gıda ve tarım için yoğun mesai harcıyoruz."ZİRVE ve Helal Fuarı ile eş zamanlı olarak World Chefs Cup dünyaca ünlü şefleri ve gastronomi dünyası düzenlendi. 30 ülkeden gelen 1000 aşçının katıldığı etkinlikte, Filistinli şehitler için helva kavruldu.FUARLA eş zamanlı olarak bu yıl ilk kez ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı düzenlendi. 20 ülkenin milli katılım gösterdiği fuara, 74'ten fazla yerli-yabancı firma stant açtı. 119 ülkeden 9 bini aşkın ziyaretçinin geldiği fuarda, firmalar görüş alışverişinde bulundu.