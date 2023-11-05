Türkiye küresel üs oldu

MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi, TİM Show Center'da başladı. Zirvede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "20 yıl önce yılda 240 milyon dolar ihracat yaparken, bugün son 12 ayda 5.4 milyar dolarlık bir savunma sanayisi ihracatından bahsediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu rakamı daha da artırmak adına çalışmayı sürdürüyoruz" dedi. Türkiye'nin gizli açık engellemelere, ambargolara rağmen, tam bağımsızlık yolunda kritik eşikleri geride bıraktığını anlatan Kacır, "Türkiye, asla Türkiye'den ibaret değildir. Biz bu yolculuktan asla dönmeyeceğiz. Yeryüzünü yeniden adalet ve merhametle buluşturana dek bu yolculuktan, bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.İTO Başkanı Şekib Avdagiç de teknolojik ilerlemenin çok hızlı gerçekleştiği bir süreçten geçildiğini belirterek, Türkiye'nin dijital ekonomiyi kurduğunu anlattı. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da Gazze'de yaşanan olaylarla ilgilideğerlendirmelerde bulunarak, "Nerede ise bir aydır, Gazze'de büyük bir soykırım yaşanıyor. Bu barbarca mezalimin sorumlusu ve insanlığa karşı suçları işleyen İsrail'i ve ona destek veren, tüm hükümetleri ve uluslararası odakları lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.Türkiye Yüzyılı'nda, 905 milyar dolarlık milli geliri, 255 milyar dolar seviyesini geride bırakan ihracatı ve istihdamda 31 milyonu aşan işgücü piyasasıyla Türkiye'nin hem küresel hem de bölgesel anlamda büyük bir güce dönüşmeyi başardığını belirten Asmalı, Türkiye'nin mevcut imalat potansiyeli, esnek üretim kapasitesi, nitelikli insan gücü ve büyük piyasalara yakınlığı sayesinde, ciddi bir üretim üssü konumuna yükseldiğini kaydetti. MÜSİAD Vizyoner'23 İcra Kurulu Başkanı Hasan Ekmen ise MÜSİAD olarak Türkiye'yi her alanda gelecek vizyon hedeflerine taşırken canla başla çalışacaklarını ve Cumhuriyet'in 100. yılında daha güçlü, daha sürdürülebilir, daha üretken Türkiye hedefine emin adımlarla ilerlediklerini aktardı.Zirvede konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "Türkiye olarak değişime ayak uydurmakla kalmayıp değişime yön veren ülke haline gelmek istiyoruz. Bu amaçla, bakanlığımızın 2024 yılı bütçesini ve ihracat desteklerini en az 2 katına çıkarıyoruz. Keza, Türkiye e-ihracat platformunun da yakında hizmete gireceği müjdesini buradan vermek istiyorum" dedi. Bakan Bolat, şöyle devam etti: "Türkiye günlük 1-1.5 milyar dolar ihracat yapan ülke haline geldi. Yerli ve milli otomobil TOGG'u ihraç etme hedeflerimiz var. Sadece mal ihracatını değil hizmet ihracatını da yoğun bir şekilde destekliyoruz. Hedefimiz dünyanın 10 eknomisi arasına girmek."BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise Baykar'ın insansız hava aracı geliştirme sürecine ilişkin yaptığı sunumda "Bizler dünyada teknoloji ve bilimin kurucusu olan bir medeniyetiz" dedi. TB3'ün kendi sınıfında ilk olduğunu belirten Bayraktar, "Şu anda havada, üçüncü uçuş testi yapılan Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya konuşlandığında çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşmuş olacak" dedi. Dünyaya damgasını vuran bir yüksek teknolojiyi Baykar'ın tek başına 33 ülkeye ihraç ettiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti: "Kızılelma, ilk uçuşundan sonra dünya havacılık tarihine girecek uçuşlar gerçekleştirdi. Bir anlamda havacılık tarihi yeniden yazıldı. Türkiye dünyada en yakın ABD'li rakibinden 5 kat daha fazla bilinen SİHA'ları üretmiş durumda."