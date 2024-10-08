Türkiye’nin 9 aylık fıstık ihracatı 150 milyon dolara yaklaştı

Türkiye'den yılın 9 ayında 88 ülkeye 144 milyon 489 bin dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirildi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 2023 yılında 96 ülkeye 151 milyon 568 bin dolarlık fıstık ihraç edildi. Geçen yılın ocak-eylül döneminde fıstık ihracatından 87 milyon 854 bin dolarlık gelir elde edilirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 65'lik artışla 144 milyon 489 bin dolara yükseldi. Bu yıl, dünyanın 88 ülkesine fıstık satan Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında ise İtalya yer aldı. Ocak-eylül döneminde Türkiye, İtalya'ya 33 milyon 307 bin dolarlık fıstık satarken, onu 27 milyon 484 bin dolarla Almanya, 6 milyon 338 bin dolarla ABD izledi. Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, ihracat rakamlarının yüksek olmasının sevindirici olduğunu belirtti. Kızıldemir, "Fıstık ihracat rakamlarının yıl boyunca artarak devam etmiş olması oldukça sevindirici. Yılın 9 ayında neredeyse 2023 yılının tamamında yapılmış olan ihracat rakamına yaklaşmış durumdayız" dedi.