Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlar 2025’te yüzde 12,2 arttı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan aralık ayı ödemeler dengesi verileriyle birlikte Türkiye'nin 2025 yılı UDY performansı netleşti.

Küresel ölçekte yatırım ortamının durağan bir seyir izlediği bir dönemde Türkiye, yıl genelinde güçlü bir performans sergiledi. 2025'te Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı, 2024'e kıyasla yüzde 12,2 artarak 13,1 milyar dolara ulaştı.

Geçen yıl Türkiye'ye en fazla uluslararası doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında Hollanda 2 milyar 863 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, 1 milyar 164 milyon dolarla Lüksemburg ikinci, 1 milyar 138 milyon dolarla Kazakistan ise üçüncü sırada konumlandı. Bu ülkeleri sırasıyla Almanya, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Birleşik Krallık ve İrlanda takip etti. Söz konusu dağılım, Türkiye'nin farklı coğrafyalardan yatırım çeken ve çeşitlenmiş bir yatırım profiline sahip olduğunu ortaya koydu.

Sektörel bazda incelendiğinde, e-ticaret platformlarına yönelik yatırımların etkisiyle toptan ve perakende ticaret sektörü ilk sırada yer aldı. Böylece toptan ve perakende ticaret sektörü yüzde 32'lik pay ve 3 milyar 52 milyon dolarla 2025'te en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken sektör oldu. İmalat sektörü yüzde 31'lik pay ve 3 milyar 20 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, bilgi ve iletişim sektörü yüzde 14'lük pay ve 1 milyar 308 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu tablo, yatırımların üretim, ticaret ve teknoloji odaklı alanlarda yoğunlaştığını gösterdi.

KÜRESEL GÖRÜNÜMDEKİ YAVAŞLAMAYA KARŞIN TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından yayımlanan Küresel Yatırım Trendleri İzleme Raporu'na göre, 2025'te küresel doğrudan yatırım akımlarında temkinli bir toparlanma gözlendi.

Ancak söz konusu artış büyük ölçüde gelişmiş ülkeler ve finans merkezleri kaynaklı gerçekleşirken, gelişmekte olan ülkelere yönelik yatırımlar yüzde 2 oranında geriledi. Bu küresel görünüm çerçevesinde Türkiye, 2025'te kaydettiği yüzde 12,2'lik artışla küresel eğilimlerden pozitif ayrışan ülkeler arasında yer aldı.

2024'te duyurulan HIT-30 programı kapsamındaki projelerin başlaması, 2025'te teşvik sisteminde yeni düzenlemeler yapılması, İklim Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ve dijitalleşme alanında atılan adımlar gibi yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik reformlar, uluslararası yatırımcıların karar süreçlerini destekleyen önemli gelişmeler arasında öne çıktı.

Yatırımcılarla sürdürülen yakın diyalog ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesine yönelik politikalar, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar açısından rekabetçi konumunu pekiştirdi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI YATIRIMIN YÜZYILI YAPMA HEDEFİYLE ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, küresel ölçekte yatırım kararlarının durağan seyrettiği bir dönemde, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlarda sergilediği performansın, ülkenin sunduğu yapısal avantajların ve yatırım ortamında hayata geçirilen reformların somut bir yansıması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Türkiye Yüzyılı'nı Yatırımın Yüzyılı yapma hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 2025 yılında uluslararası teknoloji markalarının yatırımları ve Türkiye'deki teknoloji girişimlerine yapılan yatırımlar dikkat çeken alanlar oldu. Ayrıca imalat sektörü ve lojistik sektörüne yapılan yatırımlar ülkemizin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendiren yatırımlar olarak öne çıktı. Türkiye güçlü üretim altyapısı, yetkin insan kaynağı ve stratejik konumuyla bugün yalnızca bölgesinin değil, 'dünyanın bağlantı noktası' olarak küresel yatırımcılar için cazibesini artırmaya devam etmektedir."