Türkler gayrimenkul yatırımında yabancıların önüne geçti

Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler gayrimenkul satışında ilgin bir tabloyu ortaya koydu.

TCMB verilerine göre Türkler, gayrimenkul yatırımı 2025 yılında yabancıları geride bıraktı. TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı verileri ise yabancı yatırımcıların konuta ilgi gösterdiği illeri ortaya koydu. Türkiye'de yabancıların bu yılın ocak-ekim döneminde İstanbul, Antalya, Mersin, Sakarya, Yalova, Aydın ve Bursa'da aldığı konutlar, yıllık bazda azalırken Ankara ve Muğla'da artış kaydetti.

TÜRKLER YURT DIŞINDAN 100 MİLYAR TL'YE YAKIN KONUT ALDI

Türklerin yurt dışı alımları yılın ilk 9 ayında 77 milyar, son bir yılda 100 milyar TL'ye yaklaştı.

Merkez Bankası'nın ödemeler dengesi verilerine göre, eylül ayında yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 211 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 180 milyon doları net gayrimenkul alımı yaptı.

YABANCILARIN TÜRKİYE'DE KONUT YATIRIMI 1.6 MİLAYAR DOLAR

Ocak-Eylül döneminde yabancıların Türkiye'deki alımları 1 milyar 599 milyon dolar olurken, Türklerin yurt dışı alımları 1 milyar 997 milyon dolara ulaştı. Son bir yılda da 2 milyar 233 milyon dolarlık yabancı alımına karşılık,

Türklerin yurt dışı alımları 2 milyar 624 milyon dolarla bunun üzerinde gerçekleşti. Ocak-eylül dönemindeki alımlar 9 aylık ortalama kurla 76 milyar 904 milyon, son bir yıldaki alımlar da yıllık ortalama kurla 98 milyar 413 milyon TL ediyor. Buna göre Türklerin, son bir yılda 100 milyar liraya yakın bir kaynağı gayrimenkul alımı için yurt dışına aktardığı görülüyor.

YABANCIYA KONUT SATIŞLARI GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre ülke genelinde ocak-ekim döneminde 1 milyon 293 bin 33 konut satıldı. Bu dönemdeki konut satışlarındaki artışa karşın yabancılara satışlarda gerileme görüldü.

Yabancılara geçen yılın 10 ayında 19 bin 212 konut satılırken bu yılın aynı döneminde yüzde 11,3 azalışla 17 bin 50 satış gerçekleştirildi.

SATIŞLAR, YILLIK BAZDA BURSA'DA YÜZDE 30,1 AZALDI

Yabancılara konut satışının yıllık bazda azaldığı iller de dikkati çekti. Buna göre Antalya'da yabancılara Ocak-Ekim 2024'te 6 bin 740 konut satılırken bu yılın aynı dönemindeki satış yüzde 15,9 azalışla 5 bin 666 oldu.

Yabancılar, geçen yılın 10 ayında İstanbul'dan 6 bin 703 konut aldı. Böylelikle yabancıların bu ilden aldıkları konut sayısı, yıllık bazda yüzde 6,5 gerileyerek 6 bin 266'ya düştü.

Mersin'de ise ocak-ekim döneminde yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 azalarak 1352'ye geriledi.

Yabancılara 10 ayda yapılan satışlar, yıllık bazda Sakarya'da yüzde 4,1, Yalova'da yüzde 16, Aydın'da yüzde 14,8 ve Bursa'da yüzde 30,1 azalış gösterdi.

ANKARA'DA YABANCILARA 10 AYDA 621 KONUT SATILDI

Aynı dönemde Ankara ve Muğla'da ise yabancılara konut satışında artış görüldü. Yılın 10 ayında yabancılara satışlar, geçen yılın ocak-ekim dönemine kıyasla Ankara'da yüzde 24,9 artarak 621, Muğla'da da yüzde 8 yükselerek 323 oldu.

- Yabancılara bu yılın ve geçen yılın ocak-ekim dönemlerinde yapılan konut satışları şöyle: