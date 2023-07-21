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Giriş Tarihi: 22.7.2023

Twitter’a reklam yasağı

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Twitter’a reklam yasağı
TÜRKIYE'DE temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter'a BTK tarafından reklam yasağı getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yasak uyarınca, Twitter'a Türkiye'de vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler tarafından reklam verilmesi yasaklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Yasak uyarınca Twitter'a yeni reklam verilemeyecek, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ve buna ilişkin para transferi yapılamayacak. Üç ay içinde temsilci belirlemezse Twitter'ın bant genişliğinin daraltılması gündeme gelecek" dedi.
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Twitter’a reklam yasağı
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