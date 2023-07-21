Twitter’a reklam yasağı

TÜRKIYE'DE temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter'a BTK tarafından reklam yasağı getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yasak uyarınca,Twitter'a Türkiye'de vergi mükellefigerçek ve tüzel kişiler tarafından reklamverilmesi yasaklandı. Ulaştırmave Altyapı Bakan Yardımcısı ÖmerFatih Sayan, "Yasak uyarıncaTwitter'a yeni reklam verilemeyecek,bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacakve buna ilişkin para transferiyapılamayacak. Üç ay içinde temsilcibelirlemezse Twitter'ın bant genişliğinindaraltılması gündeme gelecek"dedi.