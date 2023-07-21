Twitter’a reklam yasağı

TÜRKIYE'DE temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter'a BTK tarafından reklam yasağı getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yasak uyarınca,
Twitter'a Türkiye'de vergi mükellefi
gerçek ve tüzel kişiler tarafından reklam
verilmesi yasaklandı. Ulaştırma
ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer
Fatih Sayan, "Yasak uyarınca
Twitter'a yeni reklam verilemeyecek,
bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak
ve buna ilişkin para transferi
yapılamayacak. Üç ay içinde temsilci
belirlemezse Twitter'ın bant genişliğinin
daraltılması gündeme gelecek"
dedi.