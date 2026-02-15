Ücretsiz taşıma desteği yüzde 30 artırıldı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının hazırladığı "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Belediyeler tarafından yetkilendirilen, özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren 15 bin 477 araç için sağladığımız gelir desteği ödemelerini yüzde 30 oranında artırdık" dedi. Artışla güncel destek rakamları şöyle oldu: Özel denizyolu ulaşımı araç desteği 4.658 TL'den 6.055 TL'ye, Ankara ve İstanbul'da araç başına desteği 6.210 TL'den 8.073 TL'ye yükseldi.