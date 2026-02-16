Vakıf Leasing aktiflerini 36.3 milyara çıkardı

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (Vakıf Leasing), 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Firma, toplam aktiflerini bir önceki döneme göre yüzde 17 oranında artırarak 36.3 milyar TL seviyesine yükseltti. Özkaynakları 7.5 milyar TL'ye ulaşan Vakıf Leasing'in net dönem kârı ise 1.53 milyar TL oldu. Net finansal kiralama alacaklarını 27,4 milyar TL'ye yükselten şirket, reel sektöre sağladığı kesintisiz finansman desteğini daha da derinleştirdi. Özkaynaklarını yüzde 30.1 oranında artıran Vakıf Leasing, 2025 yıl sonu itibarıyla 7.5 milyar TL özkaynak büyüklüğüne ulaştı. 2025 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetci, "2025 yılı, Vakıf Leasing'in bilanço yapısını, disiplinli risk yönetimi anlayışını ve müşteri merkezli değer üretme yaklaşımını daha da ileri taşıdığı bir dönem oldu. Başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektörün yatırım iştahını destekleyen finansman çözümlerimizle üretime, istihdama ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı sürdürürken; 2026 yılında da istikrarlı, seçici ve değer odaklı büyüme perspektifimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

