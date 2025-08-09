VakıfBank’ın aktif büyüklüğü 4.5 trilyonu aştı

İkinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan VakıfBank, yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü yıllık bazda yüzde 41 artırarak 4.5 trilyon TL seviyesinin üzerine taşıdı. VakıfBank, yılın ilk altı ayında 37 milyar 405 milyon TL olan brüt karından 7 milyar 342 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 30 milyar 63 milyon TL net kâr elde etti. Güçlü büyüme performansıyla milli ekonominin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı sürdüren bankanın, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı toplam finansman desteği ise ilk kez 3 trilyon TL'yi aştı.VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Yılın ilk yarısında, dünyada artan siyasi ve ekonomik belirsizliklerin yaşandığı bir dönemi geride bıraktık. VakıfBank olarak biz de bu dönemde, ekonomi politikalarıyla tam uyum içinde hareket ederek bilançomuzu etkin ve verimli bir şekilde yönetmeye devam ettik. Her dönemde olduğu gibi, ülkemiz bilançosuna sağladığımız katkıyı artırmayı sürdürdük. Bu doğrultuda, nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla sağladığımız toplam finansman desteği ilk defa 3 trilyon TL seviyesini aştı. Aynı dönemde nakdi kredilerimiz ise yıllık bazda yüzde 43 artarak 2.4 trilyon TL'ye ulaştı. Türkiye'nin halka açık en büyük bankası olarak, seçici kredi politikamız doğrultusunda ihracat, yatırım ve istihdama öncelik veren kurumsal, ticari ve KOBİ segmentindeki müşterilerimizi desteklemeye devam ettik" dedi. Toplam mevduatların yıllık yüzde 36 artışla 2.9 trilyon TL'ye ulaşarak bankanın ana fonlama kalemi olmaya devam ettiğini vurgulayan Üstünsalih, "TL varlıklara duyulan güvenin bir yansıması olarak, Türk Lirası mevduatlarımız yıllık bazda yüzde 44 artarak ilk kez 2 trilyon TL seviyesini aştı. Bu alandaki en büyük önceliğimiz, tabana yaygın müşteri ve mevduat yapımızı korumak ve daha fazla tasarruf sahibine ulaşmak. Amacımız, müşterilerimizin birikimlerini güvenli ve verimli bir şekilde değerlendirmelerine destek olmak. Önümüzdeki dönemde de tüm müşterilerimize yenilikçi ve kapsayıcı çözümler sunarak, finansal ihtiyaçlarına en doğru ve etkili şekilde yanıt vermeye devam edeceğiz" dedi.2025 yılının ilk yarısında uluslararası piyasalardan sağladığı 8.5 milyar dolar tutarındaki kaynakla, Vakıf- Bank'ın bir kez daha uluslararası sermaye piyasasındaki öncü konumunu pekiştirdiğini belirtti.