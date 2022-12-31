ASGARİ ÜCRET ARTIŞI VERGİ İSTİSNASINA DA YANSIDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücret istisnasında meydana gelen artış bir yandan da tarifede yapılan artışlar nedeniyle ücret gelirleri açısından çok daha avantajlı bir durumun ortaya çıktığı için tarifenin üçüncü diliminin 550 bin liraya çıkmasının ücret geliri elde edenlerin çok daha geç üst dilimlere geçmesini sağlayacağı, bunun doğal sonucu olarak daha az vergi ödeneceği belirtildi.

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artışın, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdığını, böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalmasının sağlandığını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır.