VERGİ DİLİMLERİ 2023 SON DAKİKA: Belli oldu! Her çalışan için 17.828 TL! Bakan Nebati’den gelir vergisi dilimleri açıklaması

Son dakika haberleri...Yeni vergi dilimleri belli oldu. Milyonlarca çalışan gelir vergisi dilimleri 2023 için gelecek açıklamaya odaklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi hakkında duyuruda bulundu.
2023 YILI GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ BELLİ OLDU
Bakan Nebati, "Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.
ASGARİ ÜCRET ARTIŞI VERGİ İSTİSNASINA DA YANSIDI
Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artışın, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdığını, böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalmasının sağlandığını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:
"2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır.
HER ÇALIŞANDAN TOPLAM 17.827,85 LİRA VERGİ TAHSİL EDİLMEYECEK
Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira gelir vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz.
YEMEK VE YOL ÜCRETLERİ İSTİNASI ARTTI
Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz.
Böylece, aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecektir. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun!"
2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledik.— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 30, 2022