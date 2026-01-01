Vergi ve harçlardaki artış oranı 6.5 puan indirildi

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 artacak. Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da gelir, veraset ve intikal, değerli konut, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, damga ve motorlu taşıtlar vergileri ile yurtdışına çıkış harcı gibi vergi mevzuatı uygulaması dahilindeki muhtelif maktu had ve tutarların, bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49'a göre güncellenmesi gerekiyordu.

HEDEFLE UYUMLU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yeni yılda uygulanacak vergi kanunlarındaki maktu had ve tutarların, vatandaşın lehine olacak şekilde artırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını duyurmuştu. Bu doğrultuda alınan kararla, damga vergisi ve harçlar ile motorlu taşıtlar vergisi, 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefi ile uyumlu olacak şekilde yüzde 19 oranının altında olacak şekilde yüzde 18.95 artırılacak.

ÇIKIŞ HARCI 1.190 TL

Aynı şekilde, Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu ve nispi harçların asgari ve azami tutarları yüzde 18.95 artırılacak. Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 18.95 olarak belirlenmesiyle birlikte 'yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1000 TL'den 2026'da 1.190 TL'ye yükselecek. Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 5.678 TL'den 6.754 TL'ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.883 TL'den 2.240 TL'ye yükselecek. 3 seneden uzun süreli pasaport için harç bedeli 13.410 TL oldu. B sınıfı sürücü belgesi harcı 5.678 TL'den 6.754 TL'ye çıktı. yurt dışından akıllı telefon satın alan vatandaşların cihazlarını Türkiye'de kullanabilmeleri için ödemesi gereken IMEI kayıt bedeli 2026 yılı için 54 bin 258 TL'ye yükseldi.

VATANDAŞIN YÜKÜ AZALTILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemeyle, geniş kesimlerin etkilendiği vergi ve harç ödemelerinde, yeniden değerleme oranı yerine vatandaşın lehine olacak şekilde ve enflasyon hedefi ile uyumlu artış yapıldığını belirterek, "Böylece bir yandan maliye politikası ile dezenflasyon sürecine katkımızı sürdürürken diğer yandan da bütçe imkânları çerçevesinde vatandaşımızın yükümlülüklerini azalttık"diye konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, otoyol ve köprü geçiş ücretlerini vatandaşların bütçesini gözeterek güncellediklerini belirterek, "Daha önce yüzde 18.75 ile 38.98 arasında öngörülen artış oranlarını, yeni düzenlemeyle yüzde 18.75 ile 25.93 aralığında sınırlandırdık" dedi.

ENFLASYONLA UYUMLU ARTIŞ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın, enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin somut bir göstergesi olduğunu bildirdi. Yılmaz, "Para politikası, maliye politikası ve verimlilik eksenli yapısal dönüşümlerden oluşan bütüncül yaklaşım ile enflasyonla kararlı mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz" dedi. Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda 2026'da programı kararlılıkla uygulayacaklarını bildiren Yılmaz, "Vatandaşlarımızın satın alma gücünün yükseldiği, kalıcı refahın güçlendiği bir zemini adım adım inşa etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Programla, bu yıl istikrarı güçlendiren, kapsayıcı refahı önceleyen politikaları hayata geçirdiklerini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti: "Büyümede, ihracatta, turizmde olumsuz dış koşullara rağmen kazanımlarımızı daha ileriye taşımayı başardık. Enflasyonda başlayan düşüş eğilimi sonucunda, ocak ayı itibarıyla 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz. Gıda, enerji, lojistik ve konut başta olmak üzere kritik alanlara öncelik vermeyi, eğitim, sağlık, adalet ve emniyeti yine vazgeçilmez önceliklerimiz arasında tutmayı sürdüreceğiz. 2026'da ise 500 bin sosyal konut hamlesiyle hem vatandaşlarımızın kendi evlerine kavuşmalarını sağlayacak büyük bir seferberliği başlatıyor hem de dirençli şehirler inşa etme politikamızı daha geniş bir tabana yayıyoruz. Güvenlik alanında Terörsüz Türkiye yolunda büyük bir mesafe kaydettik. Bu süreçle iç cephemizi tahkim edecek, bölgemizin kalkınmasına ivme kazandıracağız.