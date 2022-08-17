Yabancıya 7 ayda 40 bin ev satıldı

Konut fiyatlarındaki fahiş artışın yanı sıra kredilere getirilen sınırlama nedeniyle temmuz ayında satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.9 azalarak 93 bin 902'ye geriledi. 9 günlük bayram tatilinin de etkisi ile temmuzda son 6 ayın en düşük satışı yapıldı. Yıllık bazda ise 1 yıl sonra ilk kez konut satışında gerileme olması dikkat çekti. Konut satışları yılın ilk 7 ayında ise, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 24.2 artarak 820 bin 300 olarak gerçekleşti.Temmuzda yabancılara konut satışı yüzde 12.4 azalarak 3 bin 939 oldu. İlk 7 ayda ise yabancıya konut satışı yüzde 57.4 artarak 39 bin 322 oldu. Temmuzda en çok konutu bin 28 adetle Ruslar aldı. Ruslara konut satışı temmuzda yüzde 181, ilk 7 ayda ise yüzde 223 artarak 6 bin 877 oldu. İlk 7 ayda yabancıya yapılan satışın yüzde 17.4'ü Ruslara yapıldı. Bu dönemde Ukraynalılara satış ise 591 adetten, 1.352'ye çıktı. Yabancıya konut satışında Antalya 68 ay sonra İstanbul'u geçti. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 421 satışla Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 1.154 satışla İstanbul ve 289 satışla Mersin izledi.Ülke genelinde kredili konut satışları temmuzda 19 bin 146 oldu. Toplam içinde ipotekli satışların payı yüzde 20.4 olarak gerçekleşti. Peşin ve senet gibi diğer satış türleri ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.3 azalarak 74 bin 756 oldu. Toplam satışları içinde diğer satışların payı da yüzde 79.6 olarak gerçekleşti. Sıfır konut satışı temmuzda yüzde 12.2 azalarak 28 bin 688 oldu.Master Türk Grubu Başkanı Gökhan Taş, konut satışlarındaki düşüşte 9 günlük tatilin etkisi olduğunu belirtti. Taş, "Buna konut kredilerinde getirilen düzenleme ve 10 milyon TL üstüne kredi verilememesi şartı, yabancıya vatandaşlıkta konut edinme sınırının 400 bin dolara çıkarılmış olması ve satış ile kira fiyatlarında hükümetin yeni düzenleme yapacağı beklentisi eklendi" diye konuştu.