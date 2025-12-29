Yarım asrın en hızlı yılı! 2026’da yeni rekorlar geliyor

2025, değerli metaller açısından son yılların en güçlü performanslarından birine sahne oldu. Küresel ekonomide artan belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının para politikalarındaki yön değişimi ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, altın, gümüş, platin ve paladyum fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı. Bakır fiyatlarındaki rekor artış, dünya genelinde elektrikli araçlar, yapay zekâ altyapısı, yenilenebilir enerji ve inşaat projelerinden kaynaklanan artan talebi fiyatlara yansıttı. Güvenli limanlara olan talebin artmasıyla 1979'dan bu yana en güçlü yıllık kazançlar geldi.Uzmanlara göre, küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde değerli metallerin orta ve uzun vadede güçlü seyrini koruması bekleniyor. Türkiye madencilik sektörü, artan küresel talep ve stratejik madenlere yönelik yatırımlarla 2026 yılında ihracatta yeni bir eşiğe hazırlanıyor. Özellikle altın ve kritik minerallerdeki üretim artışı sayesinde madencilik ihracatının 10 milyar doların üzerine çıkması hedefleniyor. Yeni maden sahalarının devreye girmesiyle birlikte altında yıllık üretimin orta vadede 50–60 ton bandına yükseleceği öngörülüyor.Altın, 2025 boyunca küresel piyasalarda en çok öne çıkan varlık oldu. Yıl içinde ons fiyatı 4.500 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon baskılarının sürmesi, faiz indirimlerine yönelik beklentiler ve jeopolitik risklerin artması, altını yeniden portföylerin merkezine taşıdı. Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejileri kapsamında altın alımlarını artırması da yükselişi destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin rezerv politikaları, altına olan yapısal talebi güçlendirdi.Gümüş, 2025'in en dikkat çeken performanslarından birine imza attı. Yıl genelinde yüzde 100'ün üzerinde değer kazanan gümüş, hem yatırım aracı hem de sanayi metali kimliğiyle öne çıktı. Yenilenebilir enerji, güneş panelleri, elektrikli araçlar ve elektronik üretiminde artan kullanım, gümüş talebini güçlü şekilde destekledi. Ayrıca arz tarafındaki sıkışıklık, gümüş piyasasında fiyatları yukarı taşıyan temel faktörlerden biri oldu. Küresel stokların azalması ve üretimin talebi karşılamakta zorlanması, gümüşü altına kıyasla daha volatil ama potansiyeli yüksek bir varlık haline getirdi.Platin ve paladyum, son yıllarda görece zayıf seyretmelerinin ardından 2025'te yeniden toparlanmaya girdi. Otomotivde özellikle emisyon kontrol sistemlerinde kullanılan bu metaller, üretim beklentilerinin güçlenmesiyle değer kazandı. Platin, arz kısıtları ve yatırım talebinin artmasıyla uzun yılların en yüksek seviyelerine ya klaşırken; paladyumda ise arz açığı beklentileri fiyatları yukarı taşıdı. Her iki metalde de fiyat hareketlerinin temelinde sanayi talebi kadar arz tarafındaki belirsizlikler etkili oldu.2025 yılı, kıymetli madenler piyasası için kelimenin tam anlamıyla bir "altın çağ" olarak kayıtlara geçti. 2025'in asıl şampiyonu, dolar bazında yüzde 100'ü, TL bazında ise yüzde 180'i aşan getirisiyle gümüş oldu. Gümüş, sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda güneş panellerinden elektroniğe kadar geniş bir yelpazede kullanılan kritik bir sanayi metali. Talebin diğer tarafında ise altın gibi spekülatif işlemler var. Doların küresel piyasalarda zayıflaması ve belirsizliklerin sürmesi gümüşe olan talebin diğer tarafını destekleyebilir. 2026 yılına dair beklentiler, değerli madenlerdeki boğa piyasasının henüz doyuma ulaşmadığına işaret ediyor. Özetle; 2025 bir rekorlar yılıydı, 2026 ise bu kazanımların kalıcı hale gelip yeni zirvelere taşınacağı bir stratejik derinleşme yılı olmaya aday.2026 yılına baktığımızda temel senaryoda bir değişiklik yok. Kamu borçluluğu sürecek, FED faiz indirimlerine devam ederken dolar endeksi tarafında değer kayıplarını görmeye devam edeceğiz. Bu emtia tarafında da hareketleri görmeye devam edeceğimizi gösteren noktalardan bir tanesi. Özellikle gümüş sanayi tarafında kullanılan bir emtia olmasıyla ayrışıyor. Çin'de 34 nükleer santral inşaatının olmas ve sanayide hareketlenmenin gümüşü destekleyeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda veri merkezleri inşaatlarında kullanılan bakır, arz sıkıntısı da eklenince fiyat artışını sürdürecek. 2026 yılında da emtialarda yukarı hareketleri göreceğimizi düşünüyorum.