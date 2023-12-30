Yatırıma devam edeceğiz

2023 yılının global ölçekte tüm ekonomiler için sıkıntılı bir yıl olduğunu söyleyen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, 2024 yılı için umutlu olduklarını belirtti. Küresel ekonomilerde yaşanan önemli sıkıntıların yanı sıra Türkiye'nin bölgesel olarak da bazı sıkıntılara maruz kaldığını hatırlatan Kibar, şu değerlendirmeyi yaptı: "Başta deprem olmak üzere ülkemiz birçok büyük sıkıntı yaşadı. Bu hepimizi derinden sarsan bir feleketti. Ancak ülkemiz elbirliği ile bu felaketin altından kalkmayı başardı. Bölgemizdeki savaş gibi olumsuz faktörlerin de elbette bize yansıması oldu. Hâlâ da olmaya devam ediyor. Ancak tüm yaşanan bu olumsuzluklara rağmen iş dünyası olarak yeni yıla büyük umutlarla ve yeni yatırım planlarıyla giriyoruz."Yıllardır iş dünyasının içinde bulunan biri olarak yaşanan sıkıntıların telafisinin mümkün olacağına inancının tam olduğunu dile geçtiren Kibar, "Uygulanmakta olan ekonomik programın olumlu etkilerini birinci çeyrek itibarıyla görmeye başlayacağımıza inanıyorum. İlk üç aydan sonra alınan tedbirlerin etkisiyle ekonomik verilerin pozitife döneceğine inanıyorum. Türkiye söz konusu tedbirlerle kendini pozitif bölgeye çekti" değerlendirmesinde bulundu. İyimser olmalarına rağmen dönemsel zorlukların yaşanmasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Kibar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette küresel ekonomilerde de zorluklar olduğunu görüyoruz. Bunların bize kaçınılmaz olarak yansıması olacaktır. Enflasyon ve ticaret hacmindeki iyileşmeler yakından takip edilecektir. Bunlar majör sorunlarımız. Bu konularda yaşanan düzelmeler genel gidişatın seyri üzerinde de belirleyici rol oynayacaktır."Türk sanayisinin önde gelen isimlerinden Kibar, yeni yılda da ara vermeden yatırımlarına devam edeceklerini kaydetti. Yatırıma ara vermek gibi bir düşüncelerinin olmadığını dile getiren Kibar, söz konusu süreçle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Kesinlikle yatırım anlamında 2024 bizim için verimli bir yıl olacaktır. Halen devam etmekte olan yatırımlarımız var. Enerji yatırımları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ambalaj sektöründe ise yatırımlarımız sürüyor. Yatırımı aslında sektör sektör olarak ele alıyoruz. Elbette bazılarına yönelik daha temkinli adım atmamız gerekebilir. Ancak her sektörde aynı hızda ve büyüklükte olmasa da yatırımlarımız sürecek. Kesinlikle bekleyelimgörelim diye bir düşüncemiz yok."