Yoğun talep geldi araç sayısı 20 bine çıktı

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'a vatandaştan yoğun ilgi gelince satışa sunulacak ilk model olan T10X'in ön siparişle teslim edilecek araç sayısı 12 binden 20 bine çıkartıldı. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor, çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz. http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor. Ön sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu" denildi.Togg'da 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturulacak. 2023 için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler Ocak 2024 itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenecekleriyle T10X sipariş edilebilecek. Bu siparişi verenler, Haziran 2024'e kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek. Asıl ve yedek listede yer almayanların ön ödemeleri ise hesaplarına iade edilecek.Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "2023 teslimatını 8 bin adet artırarak 20 bine çıkardık. Bu artışla toplam üretimimiz 28 bin adedi bulacak" dedi.