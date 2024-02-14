Ziraat ve Halk’tan esnafa özel destek

Ziraat Bankası'nın daha önce akaryakıt sektörüne özel hayata geçirdiği üye işyeri destek paketinden esnaf da yararlanabilecek. Banka bu sayede hem işletmelerin hem de son tüketicinin desteklenmesini hedefliyor. Kampanya kapsamında esnaf, müşterilerinin kredi kartı ve banka kartı ile yapacakları alışverişlerde, kendilerine özel belirlenmiş fiyat ve ücretleri, tercihlerine göre komisyonlu ve blokeli olarak belirlenen seçeneklerle kullanabilecek. Uygulama kapsamında, tüm kart tipleri için kullanılabilecek yüzde 2.39 komisyon oranından veya komisyonsuz blokeli avantajlı fiyatlama koşullarından yararlanılabilecek, ayrıca aylık üye işyeri ücretleri yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak. Halkbank ise, esnaf ve akaryakıt istasyonlarına özel yeni POS kampanyasını duyurdu. Üye işyerlerinin maliyetlerinin azaltılmasına katkı için yapılan kampanyada işletmeler, tüm kart tipleri için kullanılabilecek yüzde 2.39 komisyon oranından veya komisyonsuz blokeli avantajlı fiyatlama koşullarından faydalanabilecek. Kampanyayla işletmelere, aylık üye işyeri ücretleri de yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.