Ziraat’ten tarıma 330 milyar lira destek

Çiftçiden sanayiciye, KOBİ'den esnafa, vatandaştan girişimciye toplumun her kesiminin finansman ihtiyacında ilk adres haline gelen Ziraat Bankası, tarım bankacılığında büyümeye devam ediyor. Ziraat Bankası'nın aktif büyüklüğü, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 74.9 artarak 2 trilyon 629 milyar liraya çıktı. Bankanın kredi hacmi yüzde 66.5 artarak 1 trilyon 441 milyar liraya, mevduat toplamı yüzde 80.7 artarak 1 trilyon 919 milyar liraya yükseldi. Ziraat'in özkaynakları ise 1 yılda yüzde 74'lük artışla 261 milyar lirayı geçti. 3 aylık kârı 6.5 milyar lira oldu. Bankanın nakdi kredilerinin yüzde 75'i TL cinsi kredilerden ve TL kredilerinin yüzde 77'si reel sektöre kullandırdığı kurumsal kredilerden oluştu. Kurumsal kredilerin yaklaşık yüzde 30'u tarıma yönelik kullandırılan krediler oluşturdu.Tarımı en öncelikli alan olarak gördüklerini belirten Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Son yıllarda gıda enflasyonu ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında tarım ürünlerine ulaşımda yaşanan sıkıntılar tarım sektörünü daha da önemli bir yere taşıdı. Tarım kredilerimiz yılın ilk çeyreği itibarıyla 300 milyar TL oldu. Mayıs itibarıyla bu rakam 330 milyar TL'yi geçti. Tarım sektörünün gelişmesi ve katma değerinin artırılması çerçevesinde özel ürünler tasarlıyoruz. Tarımsal mekanizasyon, modern sulama sistemleri, güneş enerjili tarımsal sulama, genç çiftçi, kadın çiftçi, kooperatifler, seracılık, hayvancılık, bitkisel üretim, su ürünleri, sözleşmeli üretim, üretici finansman sistemi gibi tarımın her alanında en uygun koşullarda finansman ürünlerini müşterilerimize sunuyoruz. Ayrıca tarım ile ilgili tüm kurumlar ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.Türkiye'de tarım sektörünün finansman ihtiyacını karşılayan temel mali kurum olan Ziraat Bankası, bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri ve tarımsal mekanizasyon konularında doğrudan üreticilere kendi kaynaklarından kullandırdığı tarımsal işletme ve yatırım kredilerinin yanı sıra, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne kullandırdığı krediler vasıtasıyla, tarım sektöründe faaliyet gösteren kişi ve kurumlara mali destek sağlıyor. Ziraat Bankası olarak bir yandan tarım sektörüne finansman desteği sürdürülürken, diğer yandan sektörün yapısal sorunlarının çözümüne ve finansa erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik projeler geliştirilerek ilgili Bakanlıklar, kurum, kuruluş ve tarımsal örgütlerle çalışmalar yürütüyor.Ziraat Bankası, bu kapsamda, tarım değer zincirinin en önemli halkasını oluşturan, özellikle küçük ölçekli işletme sahibi çiftçilerin doğrudan finansa erişiminin kolaylaştırılmasına ve bu amaçla kredi ürünlerinin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalara öncelik veriyor. Sözleşmeli üretim modeli, kontrollü örtü altı tarımı, ithalatın azaltılmasını sağlayacak ürünlerin üretiminin arttırılması, tarım işletmelerinin ekonomik ölçeğe ulaştırılması, atıl işletme kapasitelerinin değerlendirilmesi, işletmelerin tarımsal mekanizasyon düzeyinin artırılması, tarımda verimliliği arttırmak için teknoloji kullanımına yönelik çalışmalar, tarımsal üretimde katma değer yaratacak ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yatırım projeleri ile lisanslı depoculuk ve soğuk hava deposu yatırımları başta olmak üzere tarım işletmelerinin kendi ürünlerini depolama, işleme, paketleme, pazarlama kapasitelerini artırmaya yönelik yatırım ve faaliyetler bankanın hedef üretim konuları arasında öne çıkıyor.2023 yılında banka kaynaklarından tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak toplam yaklaşık 500 bin müşteriye 102 milyar TL kredi kullandırılmış olup portföye 48 binin üzerinde yeni müşteri kazandırıldı. Banka kaynaklarından kullandırılan tarım kredilerinin bakiyesi 2023 ilk çeyrek sonu itibarıyla 298.4 milyar TL'ye ulaşırken, kredili müşteri sayısı ise 829 bini aştı. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Ziraat Bankası'nın tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak kendi kaynaklarından kullandırdığı krediler ile aracılık ettiği fon kaynaklı kredilerin toplamı 2023 yılının ilk çeyreği itibarıyla 300.5 milyar TL'ye, kredili müşteri sayısı 900 binin üzerine ulaştı. 2023 yılında, tarım sektöründe faaliyet gösteren 332 bine yakın üretici ve firmaya 71 milyar TL tutarında faiz indirimli (sübvansiyonlu) kredi kullandırıldı.2020 yılının son çeyreğinde, küçükbaş hayvancılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, yerli koyun ırklarıyla bölgesel kalkınmanın sağlanması, yurt içinde doğan dişi hayvanlara talebi arttırarak bir yandan pazar oluşturulurken bir yandan da hayvan ithalatının azaltılması ve küçük işletmelerin finansal çözüm alternatiflerinin çeşitlendirilmesi amacıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var-Küçükbaş Projesi" projesi uygulamaya koyuldu. 2022 yılının ekim ayı sonunda ise, büyükbaş süt hayvancılığı konusunda faaliyet gösteren üreticilerin işletme ölçeklerinin vasıflı hayvan ırklarıyla büyütülmesi, küçük işletmelerin finansal çözüm alternatiflerinin çeşitlendirilmesi, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, yurt içinde doğan dişi hayvanlara olan talebi artırarak bir yandan mevcut süt hayvancılığı işletmelerinde bulunan kapasite fazlası dişi hayvanlar için pazar oluşturulurken, bir yandan da hayvan ithalatının azaltılması çalışmalarına destek olunması kapsamında büyükbaş süt hayvancılığı konusunda faaliyet gösteren üreticilere yönelik "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var-Büyükbaş Hayvancılık Projesi" uygulamaya alındı. 2022 yılı Nisan ayı itibarıyla bankanın tarım bankacılığı alanındaki yeni stratejisi "Tarım Ekosisteminin Finansmanı" kapsamında Genç Çiftçi Kredisi, Kadın Çiftçi Kredisi, Altın Kovan Kredisi, Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Kredisi, Üreten Kooperatif Kredisi ve Tarım Transfer Kredisi uygulamaya alındı.