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Haberler Galeri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Afra Saraçoğlu’ndan beklenen açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 01.12.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 07:36

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Afra Saraçoğlu’ndan beklenen açıklama geldi!

Dizi aşkları gerçek olan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Birliktelikleri tekne tatiliyle ortaya çıkan çift, sarmaş dolaş görüntülenmiş, o kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ancak gözde ikiliden kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti. İlişkilerini noktaladıkları konuşulan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında sonra olarak gerçek ortaya çıktı. Afra Saraçoğlu son noktayı koydu. Afra Saraçoğlu doğum günü için düzenlediği parti öncesinde yaptığı açıklamasında Mert Ramazan Demir ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Afra Saraçoğlu’ndan beklenen açıklama geldi!

Akif Yaman'ın haberine göre; Yalı Çapkını'nın Seyran'ı güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun doğum günü partisine çok sayıda ünlü oyuncu katıldı.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Afra Saraçoğlu’ndan beklenen açıklama geldi!

Afra Saraçoğlu doğum günü partisi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamasında çok özel açıklamalarda bulundu.

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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Afra Saraçoğlu’ndan beklenen açıklama geldi!

Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir ile ilgili gazetecilerin sorusuna da şöyle cevap verdi:

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Afra Saraçoğlu’ndan beklenen açıklama geldi!

Bu konu gerçekten çok fazla gündem olmaya başladı. Ben artık bu konuyla ilgilenmek istemiyorum. Biz sadece iş arkadaşıyız. Onunla özel bir birlikteliğimiz yok" dedi.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Afra Saraçoğlu’ndan beklenen açıklama geldi!
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