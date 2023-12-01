Giriş Tarihi: 01.12.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 07:36

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Afra Saraçoğlu’ndan beklenen açıklama geldi!

Dizi aşkları gerçek olan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Birliktelikleri tekne tatiliyle ortaya çıkan çift, sarmaş dolaş görüntülenmiş, o kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ancak gözde ikiliden kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti. İlişkilerini noktaladıkları konuşulan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında sonra olarak gerçek ortaya çıktı. Afra Saraçoğlu son noktayı koydu. Afra Saraçoğlu doğum günü için düzenlediği parti öncesinde yaptığı açıklamasında Mert Ramazan Demir ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.