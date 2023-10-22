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Giriş Tarihi: 22.10.2023 13:46

Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali ağızları açık bıraktı! "Bu nasıl yakışıklılık"

Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun 90'lı yıllara damgasını vuran Arnavut Kaldırımı şarkısı, klibiyle de hafızalara kazınmıştı. Yıllar geçmesine rağmen hala çoğu kişinin diline dolanan şarkının klibinde oynayan mavi gözlü küçük çocuğu ise hepimiz hatırlıyoruz. Elma şekeri yiyen o şapkalı çocuk çok yakışıklı bir delikanlı oldu. Şimdilerde 31 yaşında olan Batuhan Aydar'ın son hali ağızları açık bıraktı. Sosyal medya hesabı Instragram'ı aktif olarak kullanan Batuhan Aydar, yakışıklılığıyla genç kızları peşinden koştururuyor. İşte Batuhan Aydar'ın son hali...

Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali ağızları açık bıraktı! Bu nasıl yakışıklılık

Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısı 1990'lı yıllara damga vurmuştu. En az şarkı kadar klip de dinleyenlerin hafızalarından hiç silinmedi. Özellikle klipteki şapkalı küçük çocuk...

Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali ağızları açık bıraktı! Bu nasıl yakışıklılık

Türkiye onu Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısının klibinde tanımıştı. Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" ve "Aşk Perisi" kliplerinde rol alan o sevimli minik çocuk büyüdü ve bir dizi oyuncusu oldu.

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Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali ağızları açık bıraktı! Bu nasıl yakışıklılık

Başındaki şapkası büyük mavi gözleri ve Demet Sağıroğlu'na olan sevgi dolu bakışlarıyla klibin başrolü olmayı başaran Batuhan Aydar, yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor.

Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali ağızları açık bıraktı! Bu nasıl yakışıklılık

Arnavut Kaldırımı klibinde elma şekeri yiyen o küçük tatlı çocuk, şimdilerde 31 yaşında.

Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali ağızları açık bıraktı! Bu nasıl yakışıklılık

İşte Arnavut Kaldırımı klibinde oynayan küçük çocuğun yani Batuhan Aydar'ın son hali...

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