Giriş Tarihi: 02.07.2024 09:46
Birçok kişi bilmiyordu! Alisa Sezen Sever hakkındaki bu gerçek herkesi şoke etti! Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezen Sever meğer…
Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp ve Hatice Aslan gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisi oyuncularıyla dikkat çekiyor. Bahar dizisinde Demet Evgar'ın kızı Umay'ı canlandıran Alisa Sezen Sever, sosyal medyada gündem oldu. Alisa Sezen Sever, kim olduğu merak konusu oldu. Tozkoparan İskender, Keşke Hiç Büyümeseydik, Sipahi, Evli ve Öfkeli, Hayatımın Rolü, Tozkoparan İskender: Gölge Topal Şükran'ın Maceraları gibi yapımlarda yer alan güzel oyuncu ilgi odağı oldu. Genç yetenek Alisa Sezen Sever'in çocuk yıldız olduğunu duyanlar şaşırıyor. Geçmiş yıllara ait fotoğraflarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Alisa Sezen Sever'in bu halleri sosyal medyaya damga vurdu. İşte Alisa Sezen Sever'in hiç bilmediğiniz halleri…