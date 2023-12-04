Giriş Tarihi: 04.12.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 13:46

Bursa Bülbülü'nün yıldızı Ata Demirer 5 ayda 22 kilo vermişti... Ata Demirer filinta gibi oldu!

Kariyer basamaklarını tırmandığı ilk yıllardan bu yana hep kilolu halleri ile bildiğimiz Ata Demirer geçtiğimiz yıl büyük değişim için ilk adımı atmıştı. Son olarak Bursa Bülbülü ile hayranlarıyla buluşan Ata Demirer'in görüntüsündeki değişime de övgüler yağıyor. Günden güne zayıflayan Ata Demirer'in son hali beğeni topladı. Ata Demirer'den yeni pozlar geldi. 5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer, "Ildır günleri" notu ile paylaştığı pozu ilgi odağı oldu. "Filinta gibi oldun Ata" "Abi sen ne yaptın helal olsun" yorumları yağan Ata Demirer'in zayıflama sırrı merak konusu oldu...